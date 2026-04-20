الوضع حرج | تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر .. خاص

كشفت مصادر مقربة في تصريحات خاصة عن تطورات في الحالة الصحية للفنان الكبير هاني شاكر، حيث أكدت أن حالته حرجة.



وأوضحت المصادر أن حالة هاني شاكر وُصفت بـ"الحرجة ، الأمر الذي دفع الفريق الطبي إلى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي داخل وحدة العناية المركزة، وسط متابعة طبية دقيقة على مدار الساعة.

وأضاف المصدر أن الأطباء يبذلون جهودًا مكثفة للسيطرة على الحالة، ما زاد من حالة القلق بين المقربين والجمهور.



ويبقى الأمل قائمًا في تحسن حالته خلال الساعات المقبلة، وسط ترقب شديد لأي تطورات جديدة أو بيانات رسمية قد تكشف المزيد من التفاصيل حول وضعه الصحي.