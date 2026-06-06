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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيد عبدالحفيظ يكلف وائل جمعة بإعداد لائحة الأهلي للموسم الجديد

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
باسنتي ناجي

كشف أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن سيد عبدالحفيظ عقد اجتماعًا مع وائل جمعة، وكلفه بوضع لائحة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الخاصة بالموسم الجديد.

سيد عبد الحفيظ 

وأوضح أحمد حسن ، فإن وائل جمعة سيتولى إعداد اللائحة الجديدة تمهيدًا لعرضها واعتمادها بشكل رسمي، في إطار الترتيبات الخاصة بالفريق قبل انطلاق الموسم المقبل.

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن تطورات جديدة داخل النادي الأهلي، تتعلق بالجهاز الفني، مؤكدًا أن سيد عبد الحفيظ عقد اجتماعًا مع عادل مصطفى المدرب المساعد، مساء الأربعاء، لإبلاغه بقرار توجيه الشكر له وإنهاء مهمته داخل الفريق.

وكتب محمود شوقي عبر حسابه على فيسبوك: “سيد عبد الحفيظ اجتمع مع عادل مصطفى المدرب المساعد مساء الأربعاء، وأبلغه بقرار توجيه الشكر له، وعادل مصطفى جمع متعلقاته من مقر التتش بعد الاجتماع مباشرة وغادر النادي”.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التغييرات المرتقبة داخل قطاع الكرة بالنادي الأهلي، بالتزامن مع التحركات الجارية لإعادة هيكلة الجهاز الفني استعدادًا للموسم الجديد.

سيد عبد الحفيظ الاهلي الزمالك

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