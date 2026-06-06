الاتحاد الإيراني يندد برفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لعدد من المسؤولين قبل المونديال

ندد الاتحاد الإيراني لكرة القدم في بيان رسمي برفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لعدد من المسؤولين الإيرانيين قبل كأس العالم FIFA 2026™.



واعتبر الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن القرار الأمريكي مخالفاً للقوانين واللوائح الرياضية الدولية، ويؤكد عزمه اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وتساءلت السفارة الإيرانية في تركيا في منشور عبر منصة X "لماذا لا تُعلنون رفض منح التأشيرات لعدد كبير من أعضاء الجهاز الإداري والتنفيذي والمستشارين الفنيين وغيرهم ممن يُعدّون جزءا لا يتجزأ من أي منتخب وطني لكرة القدم؟"، في إشارة إلى إعلان سابق للسفير الأميركي لدى تركيا توم براك بمنح تأشيرات دخول للاعبين.

وقال التلفزيون الإيراني إن الولايات المتحدة رفضت منح تأشيرات دخول لخمسة عشر شخصًا من وفد منتحب كرة القدم.

وذكر مراسل للتلفزيون من تركيا، حيث يتواجد أعضاء المنتخب حالياً، "مُنحت التأشيرات للمنتخب الوطني والجهاز الفني، لكن 15 عضواً من الطاقم الإداري والإشرافي يواجهون مشكلات ولم يحصلوا بعد على تأشيراتهم من الولايات المتحدة".