سلطات الهجرة الأمريكية تحتجز أيمن حسين 7 ساعات قبل انضمامه لمعسكر العراق

شهدت بعثة منتخب العراق أزمة مفاجئة فور وصولها إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، بعدما احتجزت سلطات الهجرة الأمريكية مهاجم المنتخب أيمن حسين لمدة سبع ساعات داخل مطار شيكاجو.

وأثار الموقف حالة من الاستياء داخل بعثة "أسود الرافدين"، خاصة أن الواقعة تسببت في تأخر انضمام اللاعب إلى معسكر المنتخب قبل انطلاق منافسات البطولة.

أزمة فى مطار شيكاجو

وخضع أيمن حسين لإجراءات تحقيق وتدقيق من جانب سلطات الهجرة الأمريكية فور وصوله، قبل أن يتم السماح له بمغادرة المطار والالتحاق بزملائه بعد ساعات طويلة من الانتظار.

ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها خلال الفترة الأخيرة، حيث واجه عدد من اللاعبين مشكلات مشابهة أثناء السفر إلى الولايات المتحدة. وكان زكريا الواحدي، لاعب منتخب المغرب، قد تعرض لأزمة تتعلق بالتأشيرة أجبرته على مغادرة الطائرة قبل دقائق من الإقلاع، كما مُنع بريل إمبولو، مهاجم منتخب سويسرا، من الصعود إلى الطائرة المتجهة إلى لوس أنجلوس قبل أن يتمكن لاحقًا من استكمال إجراءات سفره.

ويخوض منتخب العراق منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج.

ومن المقرر أن يستهل المنتخب العراقي مشواره في البطولة بمواجهة النرويج يوم 17 يونيو الجاري، قبل أن يلتقي فرنسا في 23 يونيو، ثم يختتم مباريات دور المجموعات بمواجهة السنغال يوم 26 من الشهر نفسه.