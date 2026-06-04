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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يفتح ملف شباب 2005.. قرارات حاسمة بشأن الاستمرار والإعارة

الاهلي
الاهلي
محمد بدران

كشفت الصحفية والناقدة الرياضية ريهام حمدي، عن عقد اجتماع داخل النادي الأهلي بين الكابتن سيد عبد الحفيظ وعدد من لاعبي فريق 2005، لمناقشة مستقبلهم خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت ريهام حمدى عبر حسابها على موقع فيسبوك، أن سيد عبد الحفيظ أبلغ اللاعبين المختارين بانتظامهم في تدريبات فترة الإعداد تحت قيادة المدير الفني الجديد، على أن يتم تقييمهم فنيًا خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت أن الخطة تتضمن استمرار اللاعبين الذين يثبتون جدارتهم مع الفريق الأول، بينما سيتم منح الآخرين عقودًا ثلاثية ثم خروجهم للإعارة لاكتساب مزيد من الخبرات.

وأشارت إلى أن غالبية اللاعبين رفضوا المقترح في البداية، باستثناء اللاعب إبراهيم الأسيوطي الذي وافق على العرض ووقع على عقود جديدة تمهيدًا لاستمراره ضمن المشروع الفني الجديد.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة النادي الأهلي لتجهيز جيل جديد من الناشئين ودعم الفريق الأول بعناصر شابة خلال الفترة المقبلة.

النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ الناشئين اعادة هيكلة

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