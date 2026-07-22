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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراها .. قصة حب وردة الجزائرية وبليغ حمدي

وردة الجزائرية
وردة الجزائرية
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة وردة، التى قدمت عدد من الأعمال الفنية التى تظل خالدة فى ذاكرة التاريخ الفن العربي.

اسمها الحقيقي "وردة فتوكي" ولدت عام 1939 في فرنسا لأب جزائري وأم لبنانية مارست الغناء في فرنسا وكانت تقدم أغاني الفنانين المعروفين وقتها.

بدأت مسيرة الفنانة "وردة الجزائرية" فى عالم الفن عن طريق الغناء فى فرنسا، خاصة أنها ولدت فى الحى اللاتينى أحد أحياء مدينة النور الفرنسية.

تجربة وردة الجزائرية فى مجال التمثيل

حققت وردة الجزائرية نجاحا كبيرا في التمثيل وليس الغناء فقط، فقدمت على مدار مسيرتها الفنية 11 عملا بين السينما والدراما، ومن أبرز أعمالها مسلسل آن الآوان مع خالد سليم، أوراق التوت، وفي السينما قدمت ليه يا دنيا مع صلاح السعدني، آه يا ليل يا زمن مع رشدي أباظة ويوسف شعبان وسهير الباروني، حكايتي مع الزمان مع رشدي أباظة، صوت الحب مع حسن يوسف، أميرة العرب ،مع رشدي أباظة، ألمظ وعبده الحامولي مع شكري سرحان، ولها تجربة إذاعية وحيدة، وهي مسلسل دندش مع عبد الرحمن أبو زهرة وعبد المنعم إبراهيم.

قصة حب وردة الجزائرية وبليغ حمدي 

قصة حب الملحن بليغ حمدي والمطربة وردة، من أعظم قصص الحب فى تاريخ الفن المصري ، التقي “ بليغ ” بها لأول مرة فى منزل الموسيقار الراحل محمد فوزي، وكان ذلك مطلع الستينيات، واتفقا على أن يلحن لها أغنية يا نخلتين في العلالي ، ومن هنا انطلقت شرارة الحب داخل الملحن، وقرر أن يذهب إلى والدها ليطلبها للزواج، لكنه يرفض، ويعود "بليغ" ليكتب لها أغنية العيون السود.

أزواج فى حياة وردة 

تزوجت وردة من الضابط جمال قصري، لكن لم يختف الأمل من قلب “بليغ” ، فبعد 10 سنوات التقاها وتزوج الثنائي لمدة 6 سنوات، ثم إنتهي بالفشل .

وفاة وردة الجزائرية 

الفنانة الراحلة وردة كانت تعاني من أمراض عديدة، منها السكري والقلب والكبد الذي قامت بزراعته، كما قامت بتركيب جهاز ضبط نبضات القلب في فرنسا، لأن حالتها الصحية كانت متدهورة جدا وماتت في نفس الأسبوع الذي قامت فيه بتركيب الجهاز.

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