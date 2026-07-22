بلوك كاجوال أنيق.. كارولين عزمي تتألق في أحدث ظهور على انستجرام | شاهد

شاركت الفنانة كارولين عزمي، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت كارولين عزمي بلوك كاجوال أنيق، واعتمدت على ميك اب يبرز جمالها الطبيعي، وتسريحة شعر مرتبة.

ويُعد مسلسل "رأس الأفعى" أحدث أعمال الفنانة كارولين عزمي، والذي شاركت به في موسم دراما رمضان 2026، وظهرت خلاله بشخصية ضابطة لأول مرة في مشوارها الفني، في تجربة مختلفة جمعتها بالفنان أمير كرارة.

وشارك في بطولة المسلسل كل من أمير كرارة، شريف منير، أحمد غزي، مراد مكرم، وماجدة زكي، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير، وحقق العمل تفاعلًا واسعًا خلال عرضه.