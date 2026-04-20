حلمي عبد الباقي يطلب الدعاء لـ هاني شاكر

دعا الفنان حلمي عبد الباقي للفنان هاني شاكر، بعد تعرضه لوعكة صحية وسفره للعلاج بالخارج.

و كتب حلمي عبد الباقي عبر فيسبوك:يارب بحق جاه نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أن تلبسه ثوب الصحه والعافيه ويقوم لكل حبايبه وأهله وجمهوره العظيم في مصر والوطن العربي الفنان الكبير الأستاذ هاني شاكر برجاء الدعاء له.

وأثارت أنباء متداولة خلال الفترة الأخيرة حول تدهور الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، حالة من القلق بين جمهوره، بعد ما تردد عن وجوده داخل العناية المركزة بإحدى مستشفيات باريس.

الحالة الصحية لـ هاني شاكر



وفي هذا السياق، أكد نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، أن النقابة تتابع عن كثب الحالة الصحية للفنان، مشددًا على أهمية دعم الجمهور له بالدعاء في هذه المرحلة.

الدعاء والدعم المعنوي

وقال مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة صدى البلد 2، إنه لا يرغب في الخوض في تفاصيل طبية دقيقة، مؤكدًا أن الحالة تتطلب الدعاء والدعم المعنوي.