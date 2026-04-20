حبيبي وأستاذي.. أنغام تطلب الدعاء لـ هاني شاكر في وعكته الصحية

شاركت الفنانة أنغام الدعاء، للفنان هاني شاكر، بعد وعكته الصحية، وما تردد عن وجوده داخل العناية المركزة بإحدى مستشفيات باريس.

وكتبت أنغام عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام : “يارب بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي واستاذي يارب يا لطيف الطف بيه”.

وأثارت أنباء متداولة خلال الفترة الأخيرة حول تدهور الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، حالة من القلق بين جمهوره، بعد ما تردد عن وجوده داخل العناية المركزة بإحدى مستشفيات باريس.

الحالة الصحية لـ هاني شاكر

وفي هذا السياق، أكد نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، أن النقابة تتابع عن كثب الحالة الصحية للفنان، مشددًا على أهمية دعم الجمهور له بالدعاء في هذه المرحلة.

الدعاء والدعم المعنوي

وقال مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة صدى البلد 2، إنه لا يرغب في الخوض في تفاصيل طبية دقيقة، مؤكدًا أن الحالة تتطلب الدعاء والدعم المعنوي.