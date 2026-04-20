الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مكتوب.. المطرب الأردني طارق الفقيه يطرح أحدث أغانيه

أطلق المطرب الأردنى طارق الفقيه، أغنية جديدة، بعنوان "مكتوب"، والأغنية الأن على اليوتيوب، والمنصات الإلكترونية، ومحطات الراديو، وهي من كلمات وألحان، طارق الفقيه، وتوزيع موسيقى، إسلام الأزرق، وإنتاج شركة "GAMMA ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

أغاني طارق الفقيه

يذكر أن المطرب طارق الفقيه، بعد انضمامه فى النصف الثانى من العام الماضي إلى نجوم شركة "GAMMA ميوزيك"، طرح أغنية باللهجة الأردنية، بعنوان "مكانى"، في نوفمبر الماضي، والأغنية من كلماته وألحانه، وتوزيع موسيقى، بيتر سمير، ومع نهاية الشهر الماضي، طرح أيضا أغنية بعنوان "يمكن"، من كلماته وألحانه، وتوزيع موسيقى، علي الدين عمر، ومنذ أيام نشر طارق فيديو على حسابه بموقع أنستجرام، وهو يغنى مقطع من الأغنية وأظهرت اللقطات جمال الطبيعة الخضراء، بعيدا عن صخب المدينة، ونال الفيديو العديد من التعليقات الإيجابية، من بينها "صوتك أمان يا طارق".. و"غراااام الصوووت والغنية".. و" هاي المره 27 واني اعيدها".

من المعروف أن المطرب طارق الفقيه، هو أحد المواهب الأردنية الشابة، التى حققت نجاحا وانتشارا كبيرا، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال تقديمه أغنيات من التراث الشامى، واستطاع أن يجذب بأغانيه اهتمام وإعجاب عدد كبير من الشباب فى الأردن وبعض الدول العربية، وقد استقر طارق حاليا بالقاهرة وبدأ فى عمل جلسات فنية، مع عدد من صناع الأغنية فى مصر، وخلال الفترة القادمة سيقدم الفقيه مجموعة متنوعة من الأغنيات الجديدة، سواء باللهجة المصرية أو اللهجات الأخرى.. تقول كلمات أغنية "مكتوب":..

يا ليل سلم على اللي راح مني

طمني طفي لهفتي

خلي الشوارع  تشبع دمعي

كل المطارح غربتي

وكان مكتوب

اعيش الوحده حاف وانتا طريق مسدود

حزين انك بعيد منك ما فيش مرسوم

غريب عنك وحيد تاني

حرام الفرحة تنساني

ياليل كمل كلام خليك جنبي

ونسني سلي و حشتي

وصل ملام واحكيه عني

صبر قلوب من تشتكي

وكان مقسوم

طريق للفرحة ليا و ليك لكن مسروق

مع غيري تعيش حلمي و اعيش محروم

مابين تبقى و بين غيري

مابين اصحى و مابين ويلي

ما بين ابداً حوار بكره

و بين اسهر مع ليلي

ياليل طول ساعات وحيات خاطري

طول تا نور الشمس يصر

ويبدا السباق تمثيل وادعي

وافتكرو نبدا الليل ياليل

ولا لو يوم

كدبت الكدبه على نفسي ونسيت من يوم

عرفت انك سنين ضايعة و بعيد يا هموم

ولا لو يوم

لكن مقسوم

و كان مكتوب

طارق الفقيه المطرب الأردنى طارق الفقيه أغاني طارق الفقيه

