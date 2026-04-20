ليلى علوي تنعى والد منة شلبي.. ماذا قالت؟

نعت الفنانة ليلى علوي، والد الفنانة منة شلبي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت ليلى علوي: “ببالغ الحزن والأسى أنعي وفاة والد عزيزتي منة شلبي واتقدم لها ولأسرتها الكريمة بخالص التعازي والمواساة ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبر قلوبكم يارب”.

وظهرت الفنانة منة شلبي في حالة من الحزن الشديد والانهيار في جنازة والدها، حيث حرص زوجها المنتج أحمد الجايني على مساندتها.

وكان قد كتب المنتج أحمد الجنايني زوج الفنانة منة شلبي على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي حماي الغالي محمد هشام الدين شلبي، والد كل من مصطفى وإيمان ومنة شلبي، وأشهد الله أنه كان نعم الأب، طيب القلب ولم أرَ منه إلا كل خير.. تقام صلاة الجنازة الاثنين عقب صلاة الظهر في مسجد الفاروق بالمعادي، نسألكم الفاتحة والدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة.