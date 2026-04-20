أختي.. أحمد السعدني يقدم تعازيه في وفاة والد منة شلبي

حرص الفنان أحمد السعدني، على نعي والد الفنانة منة شلبي بعد وفاته مساء أمس.

وكتب السعدني عبر حسابه على انستجرام: “خالص التعازي لأختي منة شلبي في وفاة والدها الف رحمة ونور وربنا يصبر قلبك”.

وظهرت الفنانة منة شلبي في حالة من الحزن الشديد والانهيار في جنازة والدها، حيث حرص زوجها المنتج أحمد الجايني على مساندتها.

وكان قد كتب المنتج أحمد الجنايني زوج الفنانة منة شلبي على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي حماي الغالي محمد هشام الدين شلبي، والد كل من مصطفى وإيمان ومنة شلبي، وأشهد الله أنه كان نعم الأب، طيب القلب ولم أرَ منه إلا كل خير.. تقام صلاة الجنازة الاثنين عقب صلاة الظهر في مسجد الفاروق بالمعادي، نسألكم الفاتحة والدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة.