الحزن الشديد يسيطر علي منة شلبي خلال تشييع جثمان والدها

وصلت منذ قليل الفنانة منة شلبي الي مسجد الفاروق بمنطقة المعادي لحضور مراسم تشييع جثمان والدها إلى مثواه الأخير بعد وفاته أمس.

وظهرت الفنانة منة شلبي في حالة من الحزن الشديد والانهيار بمجرد وصولها، حيث حرص زوجها المنتج أحمد الجايني على مساندتها.

وكتب المنتج أحمد الجنايني زوج الفنانة منة شلبي على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي حماي الغالي محمد هشام الدين شلبي، والد كل من مصطفى وإيمان ومنة شلبي، وأشهد الله أنه كان نعم الأب، طيب القلب ولم أرَ منه إلا كل خير.. تقام صلاة الجنازة اليوم الاثنين عقب صلاة الظهر في مسجد الفاروق بالمعادي، نسألكم الفاتحة والدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة.