الخميس.. أبطال “أولاد الراعي” ضيوف “معكم منى الشاذلي”

يحل أبطال مسلسل أولاد الراعى، ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة الخميس المقبل، ضمن حلقات برنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع على شاشة قناة أون.

ويظهر فى الحلقة النجوم ماجد المصرى وخالد الصاوي ونيرمين الفقي إلى جانب منتج العمل وصاحب قصته ريمون مقار.

وخلال الحلقة يتحدث أبطال وصناع “اولاد الراعي” عن الصعوبات والتحديات التي واجهتهم خلال التصوير، المخاوف التي كانت لديهم قبل بدء عرض المسلسل خلال السباق الرمضاني.

ويتحدث ماجد المصري وخالد الصاوي ونيرمين الفقي عن أصعب المشاهد وكواليس التصوير ، كما يتحدث ريمون مقار عن فكرة العمل، وسر تفكيره في إنتاج عمل عن صراعات اﻹخوة.

وخلال الحلقة يدخل الرباعي في تحديات ومسابقة وأسئلة وألعاب تلفزيونية