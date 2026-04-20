الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة عن تكاليف الزواج
واحدة ترفع العلم الإيراني .. 16 سفينة تعبر مضيق هرمز
خارق لنزلات البرد والحلق والرئتين .. زيت منسي يعالج كل أمراض التنفس
أرخص 5 سيارات كروس أوفر موديل 2026 بمصر
مفيش ضهر | رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
وزير الخارجية: الحلول الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار تظل الخيار الأوحد لتسوية النزاعات
بنتي مش عبء | صرخة أم تهز التعليم في طنطا .. رفض دمج طفلة داون رغم القانون ومدير يبرر: العيال هتخاف منها
حقيقة وفاة هاني شاكر | نقابة الموسيقيين تحسم الجدل .. خاص
الشكاير مغطية الأسفلت | انقلاب سيارة أعلاف على الطريق الزراعي بقويسنا .. صور
بشروط | الضرائب تعلن عن مزايا جديدة لأصحاب الأنشطة التجارية أقل من 20 مليون جنيه
بعد مقتل إمام مسجد نجع حمادى | بيان رسمي من أوقاف قنا
الموت يفجع أكرم حسني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

لرفع الحرج.. حفيد شقيقة عبدالحليم يرد على ابن خاله بسبب وفاة ضياء العوضي

علا محمد

نفى محمد شبانة ابن شقيق العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ مسؤليته عن صفحة أسرة العندليب، مؤكدا أنها خارج عن سيطرته وذلك بعد إعلان وفاة الدكتور ضياء العوضي .


وكتب حفيد شقيقة عبدالحليم منشور رد به علي ابن شقيق العندليب محمد شبانة عبر حسابه علي موقع مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"
توضيح مهم منعاً لحدوث مغالطات عند بعض الناس:
الصفحة دي أنا عبدالحليم الشناوي حفيد علية شبانة أخت حليم اللي بديرها بما إن أنا و والدي و أخوتي مالكي منزل حليم بما يحتوية من مقتنيات و القائمين علي المحافظة عليه و إدارته والأستاذ محمد شبانة ليس له علاقة فعلاً أو سلطة علي هذه الصفحة و له منا كل الود و الحب و التقدير و الاحترام فهو في مقام أخي الكبير وخالي..".

واضاف :"الصفحة دي أتعملت في المقام الأول للرد علي كل الإشاعات و المغالطات اللي بتنقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي و ليس فقط لعرض محتويات الشقة أو فيدوهات عن المنزل.. و علشان كدة سميت الصفحة بمنزل حليم منعاً لحدوث مغالطات..".

وتابع :"في أغلب الأحيان بيكون في تنسيق بيني و بين الأستاذ محمد شبانة لما بكتب بوست أو برد علي إشاعة و لكن هذا لا يمنع أنني لي طريقة خاصة و مختلفة و وجهة نظر قد تبدوا أحياناً صعبة و غليظة و مختلفة في طريقة السرد عن الأستاذ محمد و لكن في النهاية أنا لا أتجني علي أحد و لا أسئ لأشخاص بعينهم و لكن الرد بيكون علي مقدار الحدث و كما تقول النظرية: لكل فعل، رد فعل.. ".

واكمل :"اللي شايف إن أرائي متهكمة و صعبة فأنصحه فوراً يسيب الصفحة لأن أنا لا أقبل مزايدات أو مغالطات في حق حليم أو الأسرة و كلامي بيكون واضح و لا يقبل القسمة علي أتنين بس في جرايد صفرا بتابع الصفحة و بتحاول تشعل الأمور علشان التريند و الريتش..".

واستكمل :"أنا عملت كمية بلوك لناس كتير الفترة اللي فاتت يمكن بعدد متابعي الصفحة علشان أنا مش فارق معايا عدد المتابعين لكن اللي يفرق معايا أولاً و أخيراً إن محدش يغلط في حليم أو الأسرة و بقبل أي نقد بس بأحترام و بدون تعدي علي أحد..".

وتابع :"أنا فقط كتبت البوست دة لرفع الحرج عن الأستاذ محمد شبانة و علشان محدش يقول كلمة علي لسانة بالباطل لأنة أخ عزيز و صديق و يهمني في المقام الأول الحفاظ علي أسم العائلة و سمعتها اللي الحمدلله عمرها ما أساءت لحليم أو جماهيرة الوفية المخلصة..".

وختم: "أمام الله عليكم نعمة العقل و الحكمة و أسف لو كتبت حاجة ضايقت حد بس كل واحد و له طريقتة الخاصة في التعبير عن الأراء و اللي قابله للصواب و الخطأ و لكن النية الحمدلله سليمة".


وكتب شبانة عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"يا جماعة الخير هذه هي صفحتي الشخصية وانا لست من يكتب في صفحة بيت عبد الحليم ولا سيطرة لي عليها ...... فلا تنسبوا لحليم شئ لم اكتبه نحن لا ولن نشمت في اي احد فلا تسيئوا فهمنا وارجو التصحيح".

خلاف مع أسرة عبد الحليم حافظ يشعل الجدل
بالتوازي مع تلك التطورات، اندلعت أزمة أخرى بعد نشر العوضي مقطع فيديو اعتبرته أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ إساءة مباشرة لرمزه الفني وتاريخه.

وعلّقت الأسرة على الأنباء المتداولة بشأن وفاة الطبيب ببيان حمل نبرة حادة، مؤكدة رفضها لما وصفته بمحاولات استغلال اسم “العندليب” لتحقيق مشاهدات و”ترند” على حساب قيمته الفنية.

وذكرت الأسرة في منشور عبر حسابها الرسمي أن الأنباء لا تزال متضاربة بين التأكيد والنفي، مضيفة أن الفصل في الأمر سيكون “عند الله”، سواء كان الطبيب لا يزال على قيد الحياة أو توفي بالفعل.

كما أشارت إلى أن الإساءة التي تعرض لها الفنان الراحل دفعتها سابقًا لاتخاذ إجراءات قانونية، مؤكدة أن ما حدث لن يمر دون محاسبة، وأن اللجوء إلى القضاء يهدف إلى حماية اسم “العندليب الأسمر” من أي استغلال أو تجاوز.

حرص محمد شبانة، نجل شقيق العندليب عبد الحليم حافظ، على نعي الدكتور ضياء العوضي، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، عبّر فيه عن موقف إنساني رغم الخلافات السابقة بينهما.

وكتب شبانة: “تغمد الله الدكتور ضياء العوضي بواسع رحمته.. فبالرغم من أنه كان هناك خلاف بيننا على تلفظه على حليم بما لا يجب أن يُقال، لكن عند الموت يتوقف كل خلاف، وترتفع راية التراحم والتسامح”.

وأضاف: “لا يسعنا إلا أن نقول رحم الله الدكتور ضياء العوضي وأسكنه فسيح جناته، وخالص التعازي لأسرته الكريمة”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ترشيحاتنا

الطفل وائل محمد رفعت

ضر.به بعصاية واتكسر.ت جمجمته| والد الطفل وائل ضحية الاعتد.اء في الإسكندرية يروي تفاصيل صادمة

محيط الحادث

رحلت قبل الزفاف بيومين.. مصرع شابة أسفل معدة رصف طرق تهز الإسماعيلية وصديقتها تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة

“بيرش ميه عشان محدش يقعد”.. أزمة رصيف تتحول إلى مشهد صادم في الشارع

بيرش ميه عشان محدش يقعد| أزمة رصيف تتحول إلى مشهد صادم في الشارع.. وإحدى الضحايا تتحدث

بالصور

أرخص 5 سيارات كروس أوفر موديل 2026 بمصر

لكزس سوبر كار.. زلزال تويوتا الجديد في عالم السيارات الخارقة لعام 2026

أبرزهم ليلى علوي وحنان مطاوع .. نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت الدورة العاشرة من مهرجان أسوان

ضياء العوضي وحقيقة نظام الطيبات .. هل يعالج أخطر الأمراض

فيديو

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد