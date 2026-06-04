مع ارتفاع الحرارة .. تحذير هؤلاء الأكثر عرضة لضربة الشمس

تعد ضربة الشمس من أكثر المشكلات الصحية الخطيرة الشائعة خلال الفصل الصيف لذا من المهم معرفة عوامل الإصابة بها.



ووفقا لموقع مايو كلينك يمكن أن يُصاب أي شخص بضربة الحرارة، لكن توجد عدة عوامل تزيد من خطر إصابتك بها:

السن

تعتمد القدرة على التأقلم مع الحرارة الشديدة على قوة الجهاز العصبي المركزي في صغار السن، لا يكون الجهاز العصبي المركزي مكتمل النمو أما في البالغين الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا، يكون الجهاز العصبي المركزي أقل استجابة، ما يجعل الجسم أقل قدرة على التكيف مع التغيير في درجة حرارة الجسم وعادةً ما تواجه كلتا المجموعتين العمريتين صعوبة في الحفاظ على رطوبة الجسم، ما يزيد أيضًا من المخاطر.



بذل المجهود في الطقس الحار

من الممكن أن تؤدي ممارسة بعض الأنشطة في الطقس الحار، مثل التدريب العسكري والمشاركة في رياضات مثل كرة القدم أو سباقات الجري لمسافات طويلة، إلى الإصابة بضربة الحرارة.



التعرُض المفاجئ للطقس الحار

قد يكون الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بأمراض متعلقة بالحرارة عندما يتعرضون لارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، مثل التعرض لموجة الحر في أوائل الصيف أو السفر إلى مناخ أكثر سخونة.

ففي هذه الحالات، ينبغي تقليل ممارسة الأنشطة لعدة أيام على الأقل لإتاحة الوقت للجسم ليتمكن من التأقلم مع التغير في درجة الحرارة ومع ذلك، ربما تظل احتمالية تعرض الشخص لضربة الحرارة عالية إلى أن يقضي عدة أسابيع في هذا الجو الحار.

عدم وجود تكييف الهواء

قد تشعرك المراوح ببعض التحسن، لكن أثناء الطقس الحار المستمر، يكون تكييف الهواء الطريقة الأكثر فعالية للتبريد وتقليل الرطوبة.



أدوية معينة

تؤثر بعض الأدوية في قدرة جسمك على البقاء رطبًا وفي استجابته للحرارة وسيكون عليك توخي الحذر خاصةً في الطقس الحار إذا كنت تتناول الأدوية التي تضيق الأوعية الدموية (مضيقات الأوعية الدموية)، أو تنظم ضغط الدم عن طريق منع الأدرينالين (حاصرات مستقبلات بيتا)، أو تخلص جسمك من الصوديوم والماء (مدرّات البول)، أو تقلل الأعراض النفسية (مضادات الاكتئاب أو مضادات الذهان).

كما يمكن أن تؤدي المنبهات المستخدمة في حالات اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD) والمنبهات غير القانونية، مثل الأمفيتامينات والكوكايين، إلى زيادة خطر الإصابة بضربة الحرارة.

حالات صحية معينة

تجعلك بعض الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب أو الرئة، عرضة بشكل أكبر لخطر الإصابة بضربة الحرارة والأمر نفسه إذا كانت تعانى من الأزيادة الوزن، وكنت غير نشط، ولديك سيرة مَرضية من الإصابة بضربة الشمس سابقًا.