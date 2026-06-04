سمير فرج : تهجير مدن القناة اختبار قاسٍ .. والشعب المصري سبب في النصر

استعاد اللواء سمير الخبير العسكري والاستراتيجي، فرج تفاصيل تهجير أهالي مدن القناة خلال سنوات الحرب، مؤكدًا أن أهالي بورسعيد والإسماعيلية والسويس عاشوا ظروفًا استثنائية بعدما اضطروا لمغادرة منازلهم تحت القصف دون معرفة وجهتهم.

وقال فرج إن العائلات كانت تخرج من بيوتها بحقائب قليلة، تاركة ممتلكاتها بالكامل خلفها، مضيفًا: "العائلات كانت تنزل بشنطتين فقط، وتغادر دون أن تعرف إلى أين تتجه".

وأوضح أنه عايش بنفسه لحظات النزوح وسط القصف، مشيرًا إلى أن عمليات نقل الأهالي تمت أحيانًا عبر المراكب وسط إجراءات حماية بدائية من الشظايا، فيما تفرقت بعض الأسر عن بعضها خلال رحلة النزوح.

وأضاف أن مشاهد الأتوبيسات المحملة بالأسر المهجرة والأطفال الذين يسألون عن وجهتهم دون إجابة لا تزال راسخة في الذاكرة، مؤكدًا أن كثيرًا من الأسر استقرت مؤقتًا داخل المدارس والفصول الدراسية في المحافظات المختلفة.

وشدد اللواء سمير فرج على أن أهالي مدن القناة تحملوا ضغوطًا هائلة وصمدوا في ظروف شديدة الصعوبة، معتبرًا أن تماسك الشعب المصري كان عنصرًا حاسمًا في تجاوز تلك المرحلة.

واختتم تصريحاته قائلاً إن قوة الشعوب وصمودها تمثل أحد أهم عناصر حماية الدول، مؤكدًا أن "إسقاط الشعوب أخطر من الحروب نفسها".