ضربة الشمس بتزيد في الصيف .. إليك طرق الوقاية منها

تعد ضربة الشمس من المشكلات الصحية الشائعة بين جميع الأعمار خاصة خلال فصل الصيف وتسبب مضاعفات عديدة وتؤثر على إنتاجية العمل بل يمكن أن تؤدي للوفاة.

وفقا لما جاء في موقع مايو كلينك عليك اتباع هذه الخطوات للوقاية من ضربة الشمس أثناء الطقس الحار:

ارتداء الملابس الفضفاضة والخفيفة

يمنع ارتداء قطع كثيرة من الملابس أو الملابس الضيقة الجسمَ من تبريد نفسه بصورة سليمة بينما تساعد الملابس المصنوعة من الكتان أو الحرير أو القطن أو القُنّب على تبريد الجسم.



حماية الجسم من حروق الشمس

تؤثر حروق الشمس في قدرة الجسم على تبريد نفسه، لذا تتعين حماية الجسم عند الخروج بارتداء قبعة واسعة الحواف ونظارة شمسيةواستخدام مستحضر واقٍ من الشمس واسع الطيف بعامل وقاية شمسي بدرجة 15 على الأقل.

ضع كمية كبيرة من المستحضر الواقي من الشمس، وكرر استعماله كل ساعتين أو أكثر عند السباحة أو التعرُّق.



الإكثار من شرب السوائل ويساعد استمرار ترطيب الجسم على إفراز العرق والحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية.



اتخاذ المزيد من الاحتياطات في حال تناول بعض الأدوية.

احرص على رصد المشكلات المتعلقة بالحرارة إذا كنت تتناول أدوية يمكن أن تؤثر في قدرة جسمك على البقاء رطبًا والتخلص من الحرارة.



عدم ترك شخص في سيارة متوقفة

هذا من الأسباب الشائعة لوفيات الأطفال المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة وإذ يمكن أن ترتفع درجة حرارة السيارة أثناء إيقافها في الشمس بمقدار 20 درجة فهرنهايت (أي أكثر من 11 درجة مئوية) في غضون 10 دقائق.

وليس من الآمن ترك أي شخص في سيارة متوقفة في حالات الطقس الدافئ أو الحار، حتى لو كانت النوافذ مفتوحة أو السيارة متوقفة في الظل واحرص على غلق أبواب السيارة أثناء إيقافها لمنع أي طفل من الجلوس بداخلها.

تجنُّب الأنشطة الشاقة في ساعات الذروة

إذا اضطُررت إلى إنجاز عمل شاق أثناء الطقس الحار، فاحرص على شرب السوائل والاستراحة بشكل متكرر في مكان بارد وحاول تنظيم وقتك بحيث تمارس التمارين الرياضية أو تؤدي العمل البدني خلال الأوقات الأقل حرًا، مثل ساعات الصباح المبكرة أو المساء.



التكيف مع الطقس الحار

قلل وقت العمل أو ممارسة الرياضة في الجو الحار حتى تتكيف مع هذا الوضع فالأشخاص غير المعتادين على الطقس الحار معرضون كثيرًا للأمراض الناتجة عن شدة الحرارة ويمكن أن يستغرق الأمر عدة أسابيع حتى يعتاد جسمك على الطقس الحار.