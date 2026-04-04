مكنتش بسبب التهاب الكبد.. أسرار جديدة في وفاة عبد الحليم حافظ تثير الجدل

تصدرت تصريحات محمد شبانة نجل شقيق الراحل عبد الحليم حافظ تريند جوجل والتى تخص وفاة العندليب الأسمر وذلك خلال برنامج "البصمة" تطرق خلال حديثه فيه عن ذكرياته مع العندليب عبد الحليم خافظ، وعن علاقة الراحل بمحبيه وجمهوره.

وقال محمد شبانة : "وفاة عبد الحليم حافظ مكنتش بسبب التهاب الكبد الوبائي، العندليب توفى بسبب تسمم في الدم، والدم ده كان متحول له بطريقة خاطئة بعد إجرائه عملية جراحية في لندن".

كشف محمد شبانة، حفيد شقيقة عبد الحليم حافظ، عن مفاجآت مثيرة تخص إرث العندليب الأسمر، وذلك خلال ظهوره في برنامج "البصمة" المذاع على قناة الشمس 2، والذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي، بمشاركة المطرب محمود راتب.

وأكد شبانة خلال اللقاء، أن هناك استعدادات لإقامة أول حفل من نوعه بتقنية الهولوجرام للعندليب الأسمر، ليحاكي تفاعل الجمهور بشكل واقعي، مشيرًا إلى أن الحفل سيقام في مدينة كازابلانكا يوم 10 أبريل الجاري، في تجربة فنية استثنائية تهدف لإحياء تراث عبد الحليم حافظ بطريقة تواكب التطور التكنولوجي وتعيده إلى المسرح أمام جمهوره من جديد.

وأوضح أن هذا الحدث يأتي ضمن تعاون فني مرتبط ببرنامج "البصمة"، مؤكدًا أن التحضيرات للحفل تتم على أعلى مستوى تقني وفني، بما يضمن تقديم تجربة تليق بتاريخ وقيمة العندليب في وجدان الجمهور العربي.

وفاة عبد الحليم حافظ

وفي سياق آخر، فجر محمد شبانة مفاجأة بشأن السبب الحقيقي لوفاة عبد الحليم حافظ، حيث أوضح أن الوفاة لم تكن نتيجة المرض فقط كما هو شائع، بل بسبب تسمم في الدم، مضيفًا أن العندليب خضع في أيامه الأخيرة لعملية نقل دم كانت السبب الرئيسي في تدهور حالته الصحية ووفاته.

من جانبه، عبّر المطرب محمود راتب عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الفني الكبير، مؤكدًا أن إحياء تراث جده بهذه الطريقة الحديثة يعد خطوة مهمة لتعريف الأجيال الجديدة بقيمة عبد الحليم حافظ الفنية والإنسانية.

كما ردت الأسرة لأول مرة على تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى، التي قال فيها في حوار سابق إن الفنان عمرو دياب أهم من العندليب وأن وجوده في هذا الزمن لا يمثل قيمة فنية، وتأثيره لم يتجاوز العالم العربي.

ورد محمود راتب على تلك التصريحات قائلاً: "دي نكته جميلة جدًا… أنا بحب عمرو دياب وبسمعه، وعمرو دياب نفسه ما رضيش بالكلام دا، عمرو دياب ذكي وبيحب عبد الحليم"، مؤكدًا احترام الأسرة للفنانين المعاصرين مع الحفاظ على تقدير إرث العندليب.

تفاعل جمهور البرنامج مع هذه التصريحات التي أعادت الجدل حول تفاصيل رحيل العندليب، وأثارت حماسًا واسعًا بشأن الحفل المرتقب في المغرب، والذي يُتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من محبي الفن الكلاسيكي الأصيل.