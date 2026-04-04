فى عيد ميلادها.. قصة اعتزال عواطف حلمي وارتداء الحجاب

تحتفل الفنانة عواطف حلمي، بعيد ميلادها، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1942، وقدمت العديد من الأدوار التي لا تنسى.

حياة عواطف حلمي

وبدأت عواطف حلمي عام 1963 عندما تخرجت في معهد العالي للفنون المسرحية لتبدأ رحلتها مع الفن، وبدأت عواطف حلمي بإنضمامها إلى مسرح فريق الحكيم ثم فرقة المسرح الحديث عام 1974 والذي قدمت فيه العديد من الأعمال المسرحية حتى عام 2002.

وقدمت عواطف حلمي، بجانب أعمالها المسرحية الكثير من الأفلام والمسلسلات كان أشهرها إمام الدعاة مع حسن يوسف، وأميرة فى عابدين مع سميرة أحمد، وحديث الصباح والمساء مع ليلى علوي وأحمد خليل، وسوق العصر مع أحمد عبد العزيز، ولن أعيش في جلباب أبي مع الراحل نور الشريف حيث كانت تجسد والدة حسين - صديق عبد الوهاب والذي كان يجسد دوره الفنان محمد رياض.

وقررت عواطف حلمى، ارتداء الحجاب بعد أوائل الثمانينيات وذلك بعد أداء العمرة ، وعلى الرغم من تحذير البعض لها بأن هذا الأمر من الممكن أن يؤثر على عملها إلا أنها لم تلتفت إلى تلك الأقاويل ولكن بعد ذلك أصيبت بحساسية لذا لم تستطع ارتداء الحجاب بالشكل الكامل وأكتفت بوضع “ التربون ” حالياً.

وقامت عواطف حلمى بخلع الحجاب مرة واحدة وارتدته مرة أخرى بعد ذلك وكان ذلك رغبة منها فى التمثيل أمام الفنانة أمينة رزق وقد طلب المخرج وقتها ان تخلع الحجاب وهو ما فعلته.

تزوجت عواطف حلمى من المبدع الراحل مجدى رزق مهندس ديكور وعاشا سويا 41 عاما وهى جدة الفنان نور النبوى.

اعتزال عواطف حلمي

وفي شهر ديسمبر 2023، أعلنت الفنانة عواطف حلمي اعتزال التمثيل والتى قدمت عدد من الأعمال الفنية التى حققت من خلالها نجاحا كبيرا.

تعتبر الفنانة الكبيرة عواطف حلمي من الفنانات اللاتي اشتهرن فى السينما والتلفزيون بتجسيد دور الأم الطيبة وهو ما ميزها عن غيرها من نجمات جيلها.

أحدث ظهور لـ عواطف حلمي

ظهرت الفنانة المعتزلة عواطف حلمي، في مرة نادرة لها مع حفيدها الفنان الشاب نور خالد النبوي، خلال العرض الخاص لفيلم الحريفة.

ونشر نور النبوي، صورة له مع جدته عواطف حلمي، عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام، وعلق قائلا: «جدتي الغالية، وجودك معايا حاجة كبيرة أوي عندي وحبي ليكي ملوش مثيل».

ويعتبر ظهور عواطف حلمي مع حفيدها نور النبوي، هو الأول بعد إعلان اعتزالها الفن، فهي جدته من الأم، حيث أنها والدة زوجة الفنان خالد النبوي.