من أمام الأهرامات.. نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

شاركت الفنانة نيللي كريم، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت نيللي كريم بلوك كاجوال صيفي، من أمام أهرامات الجيزة، ولاقت الصورة تفاعلا واعجاب كبير من جمهورها.

احتفلت الفنانة نيللي كريم بنجاح مسلسلها «على قد الحب»، بعد تصدره ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال موسم دراما رمضان، وسط تفاعل واسع من الجمهور مع أحداث العمل وشخصياته.

وشهد الاحتفال أجواءً من البهجة والسعادة، حيث ظهر فريق العمل وهو يحتفل بنجاح المسلسل، وشاركت نيللي كريم هذه اللحظات مع كل من محمود الليثي وأحمد ماجد وشهد الشاطر وآية سليم، على أنغام أغنية «إيه الأساتوك ده» للمطرب الشعبي حمدي بتشان، في أجواء مليئة بالحماس والفرحة.