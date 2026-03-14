نيللي كريم تحتفل بنجاح «على قد الحب»

احتفلت الفنانة نيللي كريم بنجاح مسلسلها «على قد الحب»، بعد تصدره ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال موسم دراما رمضان، وسط تفاعل واسع من الجمهور مع أحداث العمل وشخصياته.

وشهد الاحتفال أجواءً من البهجة والسعادة، حيث ظهر فريق العمل وهو يحتفل بنجاح المسلسل، وشاركت نيللي كريم هذه اللحظات مع كل من محمود الليثي وأحمد ماجد وشهد الشاطر وآية سليم، على أنغام أغنية «إيه الأساتوك ده» للمطرب الشعبي حمدي بتشان، في أجواء مليئة بالحماس والفرحة.

ويواصل مسلسل «على قد الحب» جذب اهتمام الجمهور مع تصاعد الأحداث الدرامية، حيث يحظى العمل بإشادات جماهيرية واسعة بسبب قصته الإنسانية وأداء أبطاله، ما جعله واحدًا من أبرز الأعمال التي لفتت الأنظار خلال موسم رمضان هذا العام.

ويُعرض المسلسل عبر قناة CBC في تمام الساعة 8:30 مساءً، كما يُعاد عرضه على قناة CBC Drama، إضافة إلى إتاحته للمشاهدة عبر منصة Watch iT.

مسلسل «على قد الحب» بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، مها نصار، أحمد سعيد عبد الغني، أحمد ماجد، محمود الليثي، محمد أبو داوود، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، راندا إبراهيم، آية سليم، ميمي جمال، يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، تسبيح ماهر ومحمد الشخيبي، وإخراج خالد سعيد.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي رومانسي، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية، وهو من إنتاج شركة S productions للمنتجة سالي والي.