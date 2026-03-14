إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
عمرو سعد يخطف الأنظار بعد عرض الحلقة 24 من إفراج

شهدت الحلقة 24 من مسلسل «إفراج» الذى يعرض على Mbc مصر و شاهد تصاعدًا كبيرًا في الأحداث، وسط تفاعل واسع من الجمهور وإشادات كبيرة بأداء النجم عمرو سعد، بعد التطورات الدرامية التي مر بها خلال الحلقة.

وخلال الأحداث، يكتشف عباس الريس الذي يجسد شخصيته عمرو سعد حقيقة الشحنة المشبوهة، وأنها ليست لنقل أموال كما كان يعتقد، ليرجح أنها مجرد بالونة اختبار، أو أن الشحنة الحقيقية قد تدخل في التوقيت نفسه لإبعاد نظره عنها.

ويتصل عباس بـ عاصم الذي يلعب دوره محمد سليمان، ويكشف له عن مخاوفه من أن تكون الشحنة تحتوي على مواد مخدرة، إلا أن عاصم يطمئنه ويؤكد له أن مخاوفه غير صحيحة، قبل أن يعترف لاحقًا بأن الأمر لم يكن سوى اختبار لمدى التزامه، وأنه نجح فيه، على أن يتم إبلاغه لاحقًا ببيانات الشحنة الحقيقية.

كما يجلس عباس مع يونس الذي يجسد شخصيته عمر السعيد، زوج شقيقته، ويتحدث معه عما دار بينه وبين عاصم، ويسأله عما إذا كان هو من قتل شقيقته، إلا أن عباس يطمئنه ويطلب منه الاستمرار في الاتفاق معهم.

وفي خط درامي آخر، يصطحب عباس حبيبته كراميلا التي تجسد شخصيتها تارا عماد إلى منزل أسرتها، إلا أن والدتها ترفض ارتباط ابنتها به بعد معرفتها بتفاصيل حياته الخطرة، رغم تأكيدها احترامها له وحبه لابنتها، بينما تحاول كراميلا إقناعها بأنها لن تختار غيره.

ويحاول عباس لاحقًا إقناع كراميلا بالابتعاد عنه حفاظًا على سلامتها، مؤكدًا أن من حق والدها رفض هذه الزيجة، في مشهد إنساني مؤثر كشف الصراع الداخلي للشخصية.

وتنتهي الحلقة بمفاجأة مثيرة، بعدما تلقى شداد الذي يجسد شخصيته حاتم صلاح اتصالًا من أحد رجاله يخبره بأن الشرطة تهاجم منطقة الحِكر التي يدير منها صفقاته المشبوهة، في تطور ينذر بأحداث خطيرة خلال الحلقات المقبلة.

وقد أشاد الجمهور بأداء عمرو سعد في الحلقة، مؤكدين أنه قدم مشاهد قوية ومليئة بالتوتر والانفعالات الصادقة، ما عزز من نجاح المسلسل وتفاعل الجمهور مع أحداثه.

 المسلسل بطولة نخبة من النجوم،  عمرو سعد ، تارا عماد، حاتم صلاح،  عمر السعيد ، عبد العزيز مخيون، بسنت شوقي، وعلاء مرسي، و اخرون ، العمل من تأليف ورشة ملوك، إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن / صباح إخوان.

متحف تل بسطا بالزقازيق يستقبل 11 جولة إرشادية استفاد منها 197 طالب من ذوي الهمم

