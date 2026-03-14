كنت لي رحمة وسندا.. ريم مصطفى تطلب الدعاء لوالدتها الراحلة

طالبت الفنانة ريم مصطفى، جمهورها ومتابعيها الدعاء لوالدتها الراحلة، وشاركت صورة تجمعهم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت ريم مصطفى عبر حسابها على انستجرام: "رحمك الله يا أمي كما كنتِ لي رحمةً وسندًا في الدنيا، وحبًا لا يعوض… رحمك الله يا رفيقة قلبي وروحي اللهم كما أكرمتني بها في حياتي، فأكرمها يا رب بواسع رحمتك، واجعل قبرها نورًا وراحة، وارفع درجتها في الجنة. اللهم اجمعني بها في جناتك كما جمعتني بها في الدنيا، ولا تحرمني رؤيتها مرة أخرى. برجاء الدعاء لها بالرحمة و المغفرة".

وتجسد ريم مصطفى خلال أحداث مسلسل فن الحرب شخصية ياسمين النشرتي، وهي شخصية تتسم بالشر والدهاء الشديدين، وتدخل في صراع وعداوة حادة مع شخصية زياد التي يقدمها يوسف الشريف، حيث تقوم الأحداث على حرب من نوع خاص لا تعتمد فقط على القوة، وإنما ترتكز على الذكاء والتخطيط والمناورات، في إطار سعي كل طرف للقضاء على الآخر وحسم المعركة لصالحه.

مسلسل "فن الحرب" بطولة يوسف الشريف، ريم مصطفى، شيري عادل، كمال أبو رية، محمد جمعة، دنيا سامي، إسلام إبراهيم، محمد عبده، محمد ناصر، كريم أدريانو، إنجي سلامة، أحمد سلامة، يحيى أحمد، ريم رأفت، مريت الحريري، عبير فاروق، ياسر علي ماهر، عزت زين، أحمد رفعت، من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب توبة.