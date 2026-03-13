مسلسل فن الحرب .. ريم مصطفى تواجه الضغوط لحماية شقيقها ومشروعها

شهدت الحلقة الـ24 من مسلسل "فن الحرب" اشتغال الصراع بين ياسمين النشرتي التي تجسدها النجمة ريم مصطفى، وزياد سعيد الذي يلعب دوره النجم يوسف الشريف، بعدما وجدت ياسمين نفسها في مواجهة أكثر تعقيدًا وخطورة مع زياد، في صراع بات يهدد كل ما بنته في حياتها وخاصة مشروع عمرها.

تعرضت ياسمين النشرتي لضربة قوية من زياد، بعدما خطف شقيقها حسن، والذي كانت قد أخفته عن الجميع لفترة طويلة وادّعت وفاته خوفًا عليه من انتقام أشخاص تورط معهم سابقًا. هذه الخطوة وضعت ياسمين في موقف شديد الصعوبة، إذ أصبحت نقطة ضعفها الأكبر في يد خصمها، وهو ما قلب موازين المواجهة بينهما.

الصدمات توالت على ياسمين، بعدما واصل زياد تحركاته ليضربها في أهم ما تملك، وهو مشروعها الكبير “جاسمين باي”، القرية السياحية التي تسعى لتحويلها إلى واحدة من أبرز القرى في الساحل الشمالي. إذ تفاجأت بتعيينه ثلاثة أعضاء جدد في مجلس الإدارة، مستندًا إلى عقد الشراكة الذي يربطه بزوجها سليمان النشار، لتجد نفسها محاصرة داخل مشروعها نفسه.

وأمام هذا الوضع المعقد، اضطرت ياسمين إلى التراجع مؤقتا عن خططها للتخلص من زياد، خوفًا على حياة شقيقها حسن. لكنها في الوقت نفسه بدأت تفكر بهدوء في طريقة جديدة لمواجهته، محاولة اللعب بذكاء في معركة أصبحت أكثر شراسة وتعقيدًا، وبين الخوف على شقيقها والحفاظ على مشروع عمرها، تدخل ياسمين النشرتي مرحلة جديدة من الصراع مع زياد.

ريم مصطفى تجسد خلال أحداث مسلسل "فن الحرب" شخصية ياسمين النشرتي، والتى قادها التفكك الأسري والمعاناة التى واجهتها فى حياتها لتصبح إمرأة متسلطة تبحث التحكم فى كل شىء، ووتظهر في العمل كالعقل المدبر وراء واحدة عملية النصب الخاصة بشركة توظيف الأموال وهى التي تدور حولها الأحداث، بعدما نجحت في توريط زوجها والهروب بالأموال التي تم جمعها من الضحايا.

مسلسل فن الحرب

مسلسل "فن الحرب" بطولة يوسف الشريف، ريم مصطفى، شيري عادل، كمال أبو رية، محمد جمعة، دنيا سامي، إسلام إبراهيم، محمد عبده، محمد ناصر، كريم أدريانو، إنجي سلامة، أحمد سلامة، يحيى أحمد، ريم رأفت، مريت الحريري، عبير فاروق، ياسر علي ماهر، عزت زين، أحمد رفعت، من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب توبة.