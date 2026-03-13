مسلسل فن الحرب الحلقة 24 .. يوسف الشريف يهدد ريم مصطفى بشقيقها

شهد مسلسل فن الحرب الحلقة 24 تطورات مثيرة في الأحداث، حيث يتصل زياد “يوسف الشريف” بياسمين “ريم مصطفى”، يحاول خلاله الاعتذار لها عن أسلوبه معها داخل الشركة، لكن المفاجأة كانت حين أخبرها أن شقيقها حسن موجود معه، وترك لهما فرصة الحديث.

بينما حاولت ياسمين طمأنة شقيقها مؤكدة أنها ستنقذه من زياد، إلا أن رد حسن جاء صادمًا لها، إذ أكد أنه بخير وسعيد مع زياد، ولا يريدها أن تتدخل.

وتسبب رد حسن فى غضب ياسمين، ووجهت تهديدًا مباشرًا لزياد بأنها إذا تعرض شقيقها لأي مكروه فستصل إلى والدته وشقيقاته وتؤذيهم، إلا أن زياد رد بثقة مؤكداً أنها لن تتمكن من الوصول إليهن.

وأخبر زياد مي “شيري عادل” بقرار مغادرة المنزل، لتستغل جلوسها معه بمفردهما وتحاول استدراجه لمعرفة أي معلومات تتعلق بشقيق ياسمين.

كما واصل زياد تحركاته داخل عالم الأعمال، إذ كشف لفريقه تفاصيل عقد الشراكة مع سليمان النشار، موضحًا أن بنود الاتفاق تمنحه نفوذًا أكبر داخل الشركة، وتضمن له الحصة الأكبر في مجلس الإدارة.

أبطال مسلسل فن الحرب

يشارك في بطولة المسلسل، كل من: شيري عادل، ريم مصطفى، وليد فواز، محمد جمعة، إسلام إبراهيم، دنيا سامي، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد عبد التواب.

وسبق أن تحدث المؤلف عمرو سمير عاطف عن تعاونه الجديد مع الفنان يوسف الشريف في مسلسل “فن الحرب” الذي يشارك في ماراثون دراما رمضان 2026.

وقال عمرو سمير عاطف، في تصريح خاص لـ“صدى البلد”، إنه سعيد بتجديد التعاون مع الفنان يوسف الشريف، مؤكدا أن الدور سيكون جديدا ومختلفا عما قدماه معا في أعمال سابقة.

وعن طبيعة العمل؛ قال عمرو سمير فرج إن المسلسل عبارة عن دراما اجتماعية، بها العديد من الأحداث الشيقة المقرر أن تنال إعجاب الجمهور.

وتعاون المؤلف عمرو سمير مع الفنان يوسف الشريف سابقا في العديد من الأعمال، وحققا نجاحا كبيرا، ومن أبرزها: “رقم مجهول، والصياد، ولعبة إبليس، وكفر دلهاب، والنهاية".