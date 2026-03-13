الإجابة زيزو.. تعليق مثير من عمرو الدردير بعد ظهوره في برنامج رامز

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير بمنشور مثير على ظهوره في برامج رامز ليفل الوحش الذي يقدمه الفنان رامز جلال .

وكتب الدردير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يا عم ادينا فرصة نجاوب..

زيزو زيزو زيزو".



ووقع الناقد الرياضي عمرو الدردير، ضحية الفنان رامز جلال، اليوم في برنامجه للمقالب الشهير رامز ليفل الوحش، الذي يعرض يوميًا في شهر رمضان عقب أذان المغرب مباشرة عبر شاشة قناة MBC مصر.

تعتمد فكرة البرنامج على استضافة عدد من النجوم والنجمات إلى سلسلة من الألعاب والمواقف الصعبة، حيث يمر الضيوف بمراحل متتالية مليئة بالمفاجآت غير المتوقعة.