اللي بتعمله دا اوفر.. سما المصري تسخر من علي كلاي

علقت الراقصة المعتزلة سما المصري، على أداء الفنان أحمد العوضي، في مسلسل “علي كلاي” الذي يعرض في سباق دراما رمضان.

وكتبت سما المصري عبر حسابها على فيسبوك: “يا فنان اللي بتعمله دا اوفر.. روح مين اللي فراقها يعمل معاك كده؟ احنا عندنا الراجل لما مراته تموت أمه بتختار له عروسه من عزا مراته.. روق يا فنان كده انت مش عايش معانا على الكوكب بتاعنا ولا ايه؟”.

وخطف مسلسل “علي كلاي” الأنظار إليه عقب عرض الحلقة 24 وتحديدات بعد مشهد صفع “درة” لـ “أحمد العوضي” مما دفع جمهور وعشاق العمل على البحث والمتابعة عن الحلقة الجديدة من المسلسل.

أحداث الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل علي كلاي

بينما تصدرت النجمة درة التريند بعدما شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل علي كلاي واحدة من أكثر اللحظات الدرامية توترًا وإثارة، حين قررت ميادة (درة) أن تستعيد كرامتها أمام الجميع، في مشهد حمل الكثير من التحدي والجرأة وأمام أنظار الناس جميعاً صفعته بقوة على وجهه.

وقفت ميادة بثبات أمامه، وطلبت منه أن يخبرها إلى أين ذهبت زوجته روح، واضعة شرطاً واضحاً: إن لم يجبها، فسترد الصفعة التي سبق أن تلقتها منه. ومع تصاعد التوتر في المكان، بدأت ميادة العدّ بصوت مرتفع: واحد… اتنين، وقبل أن تكمل العدّ إلى ثلاثة، قطع علي كلاي الصمت قائلًا: "أنا موافق، اضربيني بالقلم".

لحظة بدت وكأنها قلبت موازين المواجهة، فميادة لم تتراجع، بل رفعت صوتها وسط الحضور في احتفال واضح بانتصارها المعنوي.