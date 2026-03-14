بعد إلغاء حفله.. تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اثار إعلان الشركة المنظمة لحفل الفنان هاني شاكر، فى الشيخ زايد حالة من الجدل الواسع خاصة بعد سفر الى باريس لتلقي العلاج أثر الوعكة الصحية التى ألمت به فى الفترة الأخيرة. 

وقد أعلنت الشركة المنظمة لحفل هاني شاكر فى الشيخ زايد يوم 2 أبريل المقبل عن إلغاء الحفل بسبب أزمة أمير الغناء العربي الصحية، والتي استدعته للسفر إلى فرنسا، وأعلنت الشركة المنظمة بالتواصل مع حاملى التذاكر واسترداد ثمنها.

حقيقة وفاة هاني شاكر 

وكشف طارق الشناوي الناقد الفني، حقيقة وفاة الفنان هاني شاكر بعد تردد خبر وفاته في الساعات الأخيرة.٠٩

وكتب طارق الشناوي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الحمدلله تم تكذيب الخبر ربنا قادر علي كل شيء،ان شاء الله الشفاء العاجل  لهاني شاكر".

تكذيب نادية مصطفى 

وكانت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، أعلنت عن تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، بعد إجرائه عملية في القولون.

وقالت نادية مصطفى، في تصريح خاص لموقع صدى البلد: إن هاني شاكر بخير، ومن المقرر أن يسافر اليوم إلى باريس من أجل استكمال العلاج هناك وقضاء فترة نقاهة.

وتصدر الفنان هاني شاكر تريند Google بعد انتشار شائعة عن وفاته على شبكة الإنترنت، ما خلق حالة من الغضب العارم لدى نقابة المهن الموسيقية، بسبب ما يتردد من أكاذيب، خاصة أن حالة «أمير الغناء العربي» تشهد تحسنًا ملحوظًا.

وكان الفنان هاني شاكر قد خضع لعملية جراحية دقيقة في القولون، استلزمت استئصال جزء منه إثر أزمة صحية شديدة. ويقضي الفنان حاليًا فترة نقاهة تحت الإشراف الطبي لضمان استقرار حالته الصحية، بعد نقله إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة.

وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي شائعات عن وفاة أمير الغناء العربي هاني شاكر.

تعليق مصطفى كامل

وفي هذا السياق، أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بيانًا صحفيًا موجَّهًا إلى وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، ناشدهم فيه ضرورة تحري الدقة والموضوعية عند تناول الأخبار المتعلقة بالحالة الصحية لصديق عمره ورفيق مشواره، الفنان الكبير هاني شاكر.

وجاء في نص البيان: «أعلن للجمهور الكريم وللزملاء في الوسط الإعلامي أن حالة الفنان الكبير هاني شاكر مستقرة تمامًا بفضل الله، وهو يخضع حاليًا للإشراف الطبي اللازم والبروتوكول العلاجي الطبيعي منذ خروجه من غرفة العمليات بنجاح».

كما وجّه مصطفى كامل أسمى آيات الشكر والتقدير إلى خالد عبد الغفار، مثمنًا زيارته الشخصية للفنان هاني شاكر في المستشفى، وهي اللفتة التي تعكس اهتمام الدولة برموزها الفنية وقوتها الناعمة.

واختتم مصطفى كامل بيانه بكلمات مؤثرة وصف فيها الفنان هاني شاكر بأنه «أخيه الكبير وحبيبه وتوأم نجاحه»، مطالبًا الجميع بالدعاء الصادق له بتمام الشفاء والعافية، والابتعاد عن تداول أي شائعات قد تؤثر في الحالة المعنوية للفنان وأسرته.

هاني شاكر الفنان هاني شاكر أعمال هاني شاكر أفلام هاني شاكر مرض هاني شاكر

