مسلسل على كلاى الحلقة 25.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

خطف مسلسل “علي كلاي” الأنظار إليه عقب عرض الحلقة 24 وتحديدات بعد مشهد صفع “درة” لـ “أحمد العوضي” مما دفع جمهور وعشاق العمل على البحث والمتابعة عن الحلقة الجديدة من المسلسل.

ونرصد فى التقرير التالى تفاصيل مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة.

نستعرض موعد عرض والقنوات الناقلة للحلقة الـ 25 من مسلسل علي كلاي، عبر شاشة قناة DMC في تمام 9:45 مساء، مع إعادة أولى 6:30 صباحًا، وإعادة ثانية 3:45 عصر اليوم التالي، كما تعرض على قناة DMC Drama يوميًا في تمام الساعة 6 مساء، كما تعاد الحلقة في المواعيد الإعادة الأولى 1:30 صباحًا، بينما الإعادة الثانية 11:30 صباحًا، كما يتاح عرض الحلقات عبر منصة Watch it في تمام 6 مساء.

أحداث الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل علي كلاي

بينما تصدرت النجمة درة التريند بعدما شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل علي كلاي واحدة من أكثر اللحظات الدرامية توترًا وإثارة، حين قررت ميادة (درة) أن تستعيد كرامتها أمام الجميع، في مشهد حمل الكثير من التحدي والجرأة وأمام أنظار الناس جميعاً صفعته بقوة على وجهه.

وقفت ميادة بثبات أمامه، وطلبت منه أن يخبرها إلى أين ذهبت زوجته روح، واضعة شرطاً واضحاً: إن لم يجبها، فسترد الصفعة التي سبق أن تلقتها منه. ومع تصاعد التوتر في المكان، بدأت ميادة العدّ بصوت مرتفع: واحد… اتنين، وقبل أن تكمل العدّ إلى ثلاثة، قطع علي كلاي الصمت قائلًا: "أنا موافق، اضربيني بالقلم".

لحظة بدت وكأنها قلبت موازين المواجهة، فميادة لم تتراجع، بل رفعت صوتها وسط الحضور في احتفال واضح بانتصارها المعنوي.

وقالت بثقة متحدية “علي كلاي اللي مافيش راجل بيعرف يوقف قصاده، أنا هضربه بالقلم اللي هيرن ويعلّم على وشه" المشهد لم يكن مجرد صفعة مرتقبة، بل كان لحظة درامية كثيفة المعاني، جسّدت صراع الكرامة والقوة بين الشخصيتين. لتترك الجمهور في حالة ترقب لما سيحدث بعد هذه المواجهة العلنية، خاصة وأن الصراع بين ميادة وعلي كلاي يبدو أنه دخل مرحلة جديدة، أكثر احتدامًا وإثارة في مسار الأحداث.

مسلسل "علي كلاي" من بطولة درة، أحمد العوضى، يارا السكرى، انتصار، عمر رزيق، طارق الدسوقى ومحمود البزاوى وآخرين ومن إخراج محمد عبدالسلام.