الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عودة شيماء سيف ومحمد كارتر رايح جاي .. التفاصيل الكاملة

أحمد إبراهيم

أثارت الفنانة شيماء سيف حالة من الجدل الواسع فور إعلان عودتها مجددا إلى زوجها كارتر بعد انفصال دام 6 أشهر تقريبا، ما خلق حالة جدل عبر السوشيال ميديا، خاصة بعد الإعلان تدخل المخرج محمد سامي فى الصلح بين الزوجين، ونرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة.

عودة شيماء سيف لزوجها 

أعلن المنتج محمد كارتر عودته إلى زوجته الفنانة شيماء سيف، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام».

وكتب كارتر: «اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. ربنا سبحانه وتعالى صرف عنا الشيطان وهدى لنا أنفسنا وجمع بينا تاني على خير وعلى سنة الرسول الكريم، ادعولنا يجعلنا لبعض سند وعكاز وخير لبعض ويصرف عنا السوء ويباركلنا في بيتنا وحياتنا وما يدخلش بينا شيطان تاني أبدا، مراتي بنت أصول وأحسن ست في الدنيا وتستاهل كل خير».

انفصال وعودة شيماء سيف وكارتر مجددا

عادت الفنانة شيماء سيف لزوجها محمد كارتر بعد انفصال دام شهرا تقريبا منذ إعلان طلاقهما فى يوم 5 فبراير الماضي.

ونشر المنتج محمد كارتر ، طليق الفنانة شيماء سيف، عبر صفحته على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام، صورة أعلن فيها عودته لطليقته. 

وقال محمد كارتر بعد عودته للفنانة شيماء سيف: “اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، حبيبي رجعت لحضني”. 

علاقة يسرا بعودة شيماء سيف لزوجها  

كما علقت الفنانة شيماء سيف، على ستوري الفنانة يسرا عبر “إنستجرام”، بعد تهنئتها برجوعها لزوجها كارتر.

وكتبت شيماء سيف: “انتي السبب بعد ربنا في رجوعنا ربنا يخليكي ليا يا قلبي ويا حظ من فحياته قلب زي قلبك.. بحبك قد العالم”. 

إعلان طلاق شيماء سيف وكارتر  

كانت الفنانة شيماء سيف أعلنت انفصالها عن زوجها كارتر بعد زواج دام نحو 6 سنوات، وذلك عبر منشور على حسابها بموقع “إنستجرام”.

وكتبت شيماء في منشورها:

“قدر الله وما شاء فعل، تم الانفصال بيني وبين زوجي، وربنا المعوض بإذن الله، برجاء احترام رغبتي، وإني مش حابة أتكلم في الموضوع، دعواتكم بالخير”.

بجيب حق المداح.. مي كساب تثير الجدل عن مسلسلها "نون النسوة"

