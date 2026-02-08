قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

سما المصري تشيد بمرتضى منصور وتكشف تنازله عن 20 قضيه ضدها

مرتضى منصور وسما المصري
مرتضى منصور وسما المصري
يارا أمين

أشادت سما المصري بالمستشار مرتضى منصور، من خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، عبّرت فيه عن تقديرها لموقفه معها خلال فترة أزمتها.

وكتبت سما المصري: “يارب يكون بجد والمستشار مرتضي منصور يقدم برنامج في رمضان عشان الناس تعرف قد ايه هو جدع وبيسامح في حقه لو شاف اي إنسان في ضيقه”.

وتابعت: “وياريت اطلع معاه حلقه عشان اعرف كل الناس المعروف اللي عمله فيا وانا محبوسه وأنه أتنازل عن ٢٠ قضيه ضدي ودي شيم الرجال..ربنا يقعد له خير في ولادته وصحته ياارب”.


وأعلن المحامي مرتضي منصور عن موعد برنامجه الأسبوعي الجديد عبر السوشيال ميديا باسم "بلدنا رايحة علي فين ! " .

مرتضي منصور 

وكتب مرتضي منصور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ان شاء الله بإذن الله بعد شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك بناء علي طلب الملايين المحترميين والمحترمات المتابعين لصفحتي انتظروني يومي الاثنين والجمعة أسبوعيا الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة بأمر الله لتشاهدوا البرنامج السياسي الاجتماعي الفني الرياضي " بلدنا رايحة علي فين ! " علي صفحتي الشخصية 

الذي أعده وأقدمة بدون تقاضي اجر طبعا او اي استفادة مادية سوي سعيي لارضاء الله وحرصي علي وطني ".

