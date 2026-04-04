قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد 14 شخصا منذ فجر اليوم بالقصف الإسرائيلي على لبنان
احذر.. الحبس سنة عقوبة المساس بالحرية الشخصية طبقا للقانون
مدبولي وأخنوش يترأسان اليوم الدورة الأولى للجنة التنسيق المصرية- المغربية بالعاصمة الجديدة
فرصة ذهبية للأسر.. دعوة عاجلة لتخزين هذه المحاصيل قبل تغير الأسعار
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
ما علاج الكسل في العبادة والتسويف والتأخير؟.. الإفتاء تجيب
نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء وترشيد الاستهلاك
ماذا يفعل من لم يصل الفجر في وقته اليوم؟.. الإفتاء: لديك حل واحد
انتشال جثماني إسرائيليين من تحت أنقاض مبنى دمره صاروخ إيراني في حيفا
أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع شهريا
هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-4-2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أول تعليق من جومانا مراد بعد تكريمها عن دورها في مسلسل اللون الأزرق

جومانا مراد والوزيرة مايا مرسي
يارا أمين

نشرت جومانا مراد صور من تكريمها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي عن دورها في مسلسل "اللون الأزرق"، خلال احتفالية نظمتها بالتعاون مع صندوق «قادرون باختلاف»، تزامنًا مع اليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد.

علقت جومانا مراد على الصور عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك قائلة: "تشرفت بتكريمى من معالي وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة مايا مرسى، وده وسام أعتز بيه جداً فى مشوارى الفنى".
 

وتابعت: “شكراً من القلب على هذا التقدير والدعم الجميل وده بيدينى دافع أكبر إنى أقدم الأفضل دائماً”.

واختتمت: “الفن الحقيقى بيلاقى التقدير اللى يستحقه”.

كرّمت وزارة التضامن الاجتماعي فريق عمل مسلسل "اللون الأزرق"، خلال احتفالية نظمتها بالتعاون مع صندوق «قادرون باختلاف»، تزامنًا مع اليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد.

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي قامت بتكريم أبطال العمل، ومن بينهم الفنانة جومانا مراد، والفنان أحمد رزق، والطفل علي السكري، تقديرًا لجهودهم في تقديم عمل درامي يسلط الضوء على قضايا ذوي اضطراب طيف التوحد.

 ندوة حوارية مميزة، بحضور أبطال وصُنّاع مسلسل اللون الأزرق

وكان أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن استضافة ندوة حوارية مميزة، بحضور أبطال وصُنّاع مسلسل اللون الأزرق، وذلك تزامنا مع الاحتفال بـ اليوم العالمي للتوحد، الذي يوافق الثاني من أبريل من كل عام.

تأتي الندوة التوعوية في خطوة تعكس إيمان المجلس القوي برسالة الفن والدراما في تشكيل الوعي وتغيير الثقافة النمطية تجاه الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد.

وأوضح المجلس أن الندوة تأتي في إطار دوره التوعوي والمجتمعي لتعزيز فهم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وفتح مساحات للنقاش البنّاء بين الفن والمجتمع، خاصة فيما يتعلق باضطراب اضطراب طيف التوحد والتحديات التي تواجه الأطفال من ذوي التوحد وأسرهم.

وأشار إلى أن مسلسل "اللون الأزرق" نجح في تسليط الضوء على قضية التوحد بشكل إنساني وواقعي، وحقق صدى واسعًا لدى الجمهور ضمن الأعمال الدرامية لموسم رمضان 2026، ما يجعله نموذجًا مهمًا لدور الفن في دعم قضايا الوعي المجتمعي.

وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على الرسائل المهمة التي قدمها المسلسل، وفي مقدمتها أهمية دمج الأطفال من ذوي التوحد مع أقرانهم في نفس الفئة العمرية داخل المدارس والأنشطة المختلفة، لما لذلك من دور فعّال في تنمية مهاراتهم الاجتماعية والسلوكية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

