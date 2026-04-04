أول تعليق من جومانا مراد بعد تكريمها عن دورها في مسلسل اللون الأزرق

نشرت جومانا مراد صور من تكريمها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي عن دورها في مسلسل "اللون الأزرق"، خلال احتفالية نظمتها بالتعاون مع صندوق «قادرون باختلاف»، تزامنًا مع اليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد.

علقت جومانا مراد على الصور عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك قائلة: "تشرفت بتكريمى من معالي وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة مايا مرسى، وده وسام أعتز بيه جداً فى مشوارى الفنى".



وتابعت: “شكراً من القلب على هذا التقدير والدعم الجميل وده بيدينى دافع أكبر إنى أقدم الأفضل دائماً”.

واختتمت: “الفن الحقيقى بيلاقى التقدير اللى يستحقه”.

كرّمت وزارة التضامن الاجتماعي فريق عمل مسلسل "اللون الأزرق"، خلال احتفالية نظمتها بالتعاون مع صندوق «قادرون باختلاف»، تزامنًا مع اليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد.

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي قامت بتكريم أبطال العمل، ومن بينهم الفنانة جومانا مراد، والفنان أحمد رزق، والطفل علي السكري، تقديرًا لجهودهم في تقديم عمل درامي يسلط الضوء على قضايا ذوي اضطراب طيف التوحد.

ندوة حوارية مميزة، بحضور أبطال وصُنّاع مسلسل اللون الأزرق

وكان أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن استضافة ندوة حوارية مميزة، بحضور أبطال وصُنّاع مسلسل اللون الأزرق، وذلك تزامنا مع الاحتفال بـ اليوم العالمي للتوحد، الذي يوافق الثاني من أبريل من كل عام.

تأتي الندوة التوعوية في خطوة تعكس إيمان المجلس القوي برسالة الفن والدراما في تشكيل الوعي وتغيير الثقافة النمطية تجاه الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد.

وأوضح المجلس أن الندوة تأتي في إطار دوره التوعوي والمجتمعي لتعزيز فهم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وفتح مساحات للنقاش البنّاء بين الفن والمجتمع، خاصة فيما يتعلق باضطراب اضطراب طيف التوحد والتحديات التي تواجه الأطفال من ذوي التوحد وأسرهم.

وأشار إلى أن مسلسل "اللون الأزرق" نجح في تسليط الضوء على قضية التوحد بشكل إنساني وواقعي، وحقق صدى واسعًا لدى الجمهور ضمن الأعمال الدرامية لموسم رمضان 2026، ما يجعله نموذجًا مهمًا لدور الفن في دعم قضايا الوعي المجتمعي.

وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على الرسائل المهمة التي قدمها المسلسل، وفي مقدمتها أهمية دمج الأطفال من ذوي التوحد مع أقرانهم في نفس الفئة العمرية داخل المدارس والأنشطة المختلفة، لما لذلك من دور فعّال في تنمية مهاراتهم الاجتماعية والسلوكية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.