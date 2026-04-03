إلهام شاهين تهنئ لميس الحديدي وعمرو أديب بخطبة ابنهما .. صور

هنأت الفنانة إلهام شاهين الإعلامية لميس الحديدي وطليقها الإعلامي عمرو أديب بمناسبة خطبة إبنهما نور أديب اليوم .

وشاركت إلهام شاهين صور تجمعهم أثناء الإحتفال بالخطوبة وسط عدد كبير من الوسط الإعلامي والفني.

وكتبت الهام شاهين عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ألف مبروووووووك لأصدقائي الأعزاء لميس الحديدي و عمرو أديب خطوبة إبنهم نور على الجميله مريم .. ربنا يسعدهم و تفرحوا بأولادهم ".

احتفل الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي اليوم الجمعة، بخطبة ابنهما نور على مريم السطوحي، وذلك بعد قراءة الفاتحة في شهر نوفمبر 2025.

وشهد حفل خطبة نور عمرو أديب ومريم السطوحي، حضور والدته لميس الحديدي، وعدد من الأهل والأصدقاء في حديقة المنزل.

في نوفمبر الماضي، عبرت الإعلاميه لميس الحديدي عن فرحتها بقراءة فاتحة نجلها نور عمرو أديب على مريم السطوحي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت لميس الحديدي: الحمد لله النهارده كانت اول فرحتي و بقيت أم العريس .. قراية فاتحة ابننا نور اديب على الجميلة مريم السطوحي .. ربنا يسعدهم و يتمم فرحتنا .

وشهدت فيلا الإعلامي عمرو أديب إقامة حفل قراءة الفاتحة تمهيدًا لخطوبة نجله نور، وذلك في أجواء عائلية بسيطة جمعت أفراد الأسرة وعددًا من المقربين. بحضور والدته الإعلامية لميس الحديدي، إلى جانب مجموعة من الأصدقاء وعدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال، وفقًا لما ظهر في الصور المتداولة على حسابات المقربين عبر إنستجرام.

أقيمت المناسبة في إطار هادئ يطغى عليه الطابع العائلي، حيث حرص الأصدقاء على توثيق اللحظات التي جمعت نور أديب بوالديه، ونشر صور قديمة وحديثة للعائلة تعبيرًا عن تهنئتهم بهذه الخطوة.