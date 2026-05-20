صحة النواب تفتح الملفات الشائكة.. وشريف باشا يؤكد ضرورة التزام الحكومة بجداول زمنية لإنهاء أزمات الدواء والتأمين الصحي

أكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ، إن أزمة نقص أدوية الأمراض المزمنة وتأخر تشغيل المشروعات القومية الطبية الكبرى، كبنوك الدم الإقليمية، تعدان من أهم الملفات العامة التي تمس حياة الملايين من المواطنين بشكل مباشر ويومي.

وأوضح خلال الاجتماع الموسع لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ، أن اللجنة وضعت هذين الملفين على رأس أولوياتها الرقابية، مشدداً على أن توفير الدواء وتشغيل المنشآت الحيوية هما خط أحمر لا يقبل التهاون أو التأجيل تحت أي ظرف.

وأضاف رئيس لجنة الصحة أن مواجهة تراجع الخدمات في المستشفيات المركزية وتدهور منظومة التأمين الصحي تأتي بالتوازي مع جهود إحلال وتجديد المنشآت الطبية القائمة في المحافظات.

كما أوضح أن اللجنة ناقشت بدقة عددا من الطلبات، شملت ضرورة إعادة فتح وتشغيل المستشفيات المغلقة وتطوير الوحدات الصحية بالقرى المحرومة، بهدف إعادة هيكلة المنظومة الطبية بالكامل وضمان تقديم خدمة علاجية تليق بكرامة المواطن المصري وتلبي احتياجاته الأساسية.