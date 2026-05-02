قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستاذ علوم سياسية: مصر تقود جهود التهدئة بين واشنطن وطهران وسط تعثر المقترح الإيراني
الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية.. من يتحمل التعويض؟
أبو العينين: مصر ترفض تهجير الفلسطينين.. وعلى المحتل الإسرائيلي ترك أرضهم
وزير البترول: حفر 26 بئراً تنمويا جديداً وتحقيق المستهدفات الإنتاجية بنسبة 100% من الزيت المكافيء
نشأت الديهي يعتذر على الهواء ويهاجم نظام الطيبات ويكشف مفاجأة عن ضياء العوضي
التعليم تنفي تعطيل الدراسة بالمدارس غداً بقرار مركزي من الوزير لسوء الطقس
جامعة عين شمس تكرم النائب محمد أبو العينين| أحمد موسى يعرض تقريرا مفصلا عن الفعالية
شهيد العمل ونجله يصارع الموت.. أول صورة لأحد ضحايا انفجار ثلاجة بالبراجيل
قصف إسرائيلي يستهدف ريف القنيطرة جنوب سوريا وسط تصاعد التوترات
محمد أبو العينين: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية تاريخي ولن تسمح بتصفيتها
تشكيل برشلونة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني
تحميل كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2026 pdf ورابط التقديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس صحة النواب: وقف الإنسولين وعلاجات الأمراض المزمنة خطرً على حياة المرضى

الإنسولين
الإنسولين
رحمة سمير

أكد الدكتور شريف باشا سيف، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة تتحرك بشكل عاجل لإعداد تعديلات تشريعية جديدة تهدف إلى تغليظ العقوبات ضد كل من يروج لمعلومات طبية غير مثبتة علميًا أو يدفع المرضى للتخلي عن العلاجات المعتمدة، مشددًا على أن حماية صحة المواطنين مسؤولية لا تقبل التهاون.

وأوضح سيف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم، أن الترويج لأنظمة علاجية غير مدروسة أو الدعوة لوقف أدوية أساسية مثل الإنسولين أو علاجات الأمراض المزمنة يمثل خطرًا مباشرًا على حياة المرضى، واصفًا هذه الممارسات بأنها "دجل طبي" لا يستند لأي أساس علمي أو بحثي.

وأشار  رئيس لجنة الصحة، إلى أن أي طرح طبي جديد يجب أن يمر عبر الأبحاث العلمية والتجارب السريرية والموافقات الرسمية من الجهات المختصة قبل تقديمه للجمهور، مؤكدًا أن الآراء الشخصية أو التجارب الفردية لا يمكن اعتبارها بديلًا عن الطب المبني على الأدلة.

وأضاف رئيس لجنة الصحة أن التعديلات المرتقبة لن تقتصر فقط على الأطباء، بل ستمتد لتشمل أي شخص، سواء كان مقدم محتوى أو شخصية عامة أو مواطنًا عاديًا، يروج لمعلومات صحية مضللة قد تؤدي إلى الإضرار بالمواطنين.

وشدد على أن اللجنة ستنسق مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء والجهات الرقابية لوضع إطار قانوني أكثر صرامة لمواجهة ما وصفه بظاهرة "الفوضى الطبية" على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

واختتم سيف تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة لن تسمح بتحويل صحة المواطنين إلى ساحة للشائعات أو التجارب غير المسؤولة، وأن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات حاسمة لضبط الخطاب الطبي وحماية الأمن الصحي العام.

رئيس لجنة الصحة مجلس النواب تعديلات تشريعية أدوية الإنسولين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً الأحد بالمدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل الآن

حالة الطقس

هل غدًا إجازة رسمية بسبب سوء الأحوال الجوية؟.. اعرف الحقيقة

مرتبات

القبض نازل بدري.. مفاجأة في موعد صرف مرتبات مايو قبل عيد الأضحى

سعر الذهب اليوم

عيار 21 نزل 700 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت بعد التراجع

أفضل شهادات الادخار في البنوك 2026

عائد فوري 37.5% ودخل يومي .. البنوك تتنافس في طرح شهادات ادخار قوية

أسعار السلع اليوم بالأسواق

انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق

الدوري المصري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

الاهلي

بعد الثلاثية المثيرة | فرج عامر يفجر مفاجأة تخص الأهلي

ترشيحاتنا

أسعار اللحوم

البتلو بـ495 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم السبت 2 مايو 2026 في الأسواق

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقة بث مباشر

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم والقنوات الناقلة

مواقيت الصلاة اليوم 1 مايو 2026 فى القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم 1 مايو 2026 فى القاهرة وعدد من المحافظات

بالصور

مفاجأة.. كثرة الضحك تعالج مشاكل الجهاز الهضمي

الضحك وتأثيره المباشر على الأمعاء
الضحك وتأثيره المباشر على الأمعاء
الضحك وتأثيره المباشر على الأمعاء

أطعمة تحميك من الزهايمر وتعزز صحة الدماغ .. قائمة يجب إضافتها لنظامك الغذائي

أفضل أطعمة لصحة الدماغ وتقليل الخرف
أفضل أطعمة لصحة الدماغ وتقليل الخرف
أفضل أطعمة لصحة الدماغ وتقليل الخرف

مراتى ماتت بسبب ضياء العوضي .. طبيب يكشف كواليس خفية وسر شطبه من النقابة

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

تسبب السمنة وتسوس الأسنان.. مشروبات شهيرة تهدد صحة أطفالك | أحذرها

لماذا حذر الخبراء من بدائل الحليب النباتية للأطفال؟
لماذا حذر الخبراء من بدائل الحليب النباتية للأطفال؟
لماذا حذر الخبراء من بدائل الحليب النباتية للأطفال؟

فيديو

احمد السقا وعماد زيادة

منهم أحمد السقا .. نجوم الفن يواسون حمدي الميرغني في عزاء والده

ظواهر فلكية خلال مايو

القمر الأزرق .. سماء مصر تشهد ظواهر فلكية بديعة في مايو 2026

الشهيد المقدم أحمد إبراهيم الجمل

حكاية بطل.. قصة استشهاد مقدم أحمد إبراهيم الجمل

حريق لوكيشن تصوير مسلسل “بيت بابا 2”

ماس كهربائى.. القصة الكاملة لنشوب حريق بلوكيشن تصوير "بيت بابا2"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد