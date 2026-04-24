برلماني: ذكرى تحرير سيناء برهان على صلابة مصر في استعادة الحق وبسط السيادة

قال الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ذكرى تحرير سيناء ستظل يوماً محفوراً في ذاكرة الوطنية المصرية، وشاهداً على قدرة هذا الشعب وجيشه العظيم على قهر المستحيل.

وتوجه "باشا" بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة، مؤكداً أن هذه المناسبة الغالية لم تعد مجرد ذكرى لانتصار عسكري ودبلوماسي، بل أصبحت عيداً للبناء والعمل الذي يرسخ سيادة الدولة المصرية على كل شبر من أرضها المقدسة.

وأوضح الدكتور شريف باشا أن الدولة المصرية خاضت خلال السنوات الأخيرة معركة "بناء ووجود" في سيناء، حيث نجحت في دمجها بالكامل في النسيج الوطني من خلال مشروعات قومية عملاقة غيرت وجه الحياة هناك.

وأشار إلى أن هذا العبور التنموي هو الذي قطع الطريق أمام كافة التحديات والأطماع، لافتاً إلى أن القيادة السياسية أثبتت للعالم أن صون الأرض لا يكون بالشعارات، بل بالعمل الجاد وتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن على أرض الفيروز.