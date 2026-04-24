حُماة الوطن يهنىء الرئيس السيسي بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء

وجه حزب حُماة الوطن التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وأبطال القوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وقال الحزب: يمثل الخامس والعشرون من أبريل ذكرى خالدة في نفوس كل مصري، يوم أن انتصرت إرادة قواتنا المسلحة واستردت جزءًا غاليًا من أرض الوطن.

وأشار حُماة الوطن إلى أن استرداد سيناء جاء بعد تضحيات كبيرة قدمها أبطال جيشنا البواسل، للحفاظ على كل ذرة رمال من أرض مصر الغالية.

وأكد الحزب أن أبطال القوات المسلحة الذين تصدوا للاحتلال، واصلوا تضحياتهم في مواجهة الإرهاب الأسود حتى نجحوا في تطهير أرض الفيروز، لتنطلق بعدها نهضة تنموية غير مسبوقة في أغلى بقعة من أرض الوطن.



وفي هذه المناسبة، يوجه حُماة الوطن التحية لشهداء الواجب الوطني ممن قدموا أرواحهم فداءً لمصر وشعبها.