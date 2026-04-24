برلماني: تحرير سيناء رمز للعزة والكرامة..والتنمية عبور جديد لأرض الفيروز

أميرة خلف

تقدم النائب اللواء أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وضباط وصف وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ44 لتحرير سيناء الحبيبه، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار.

وأكد وكيل أول مجلس الشيوخ، في بيان له، أن عيد تحرير سيناء سيظل يومًا خالدًا في وجدان المصريين، ورمزًا للفخر والاعتزاز بما سطره أبطال القوات المسلحة من بطولات وتضحيات عظيمة من أجل استعادة الأرض وصون كرامة الوطن واستقلاله.

وأشار النائب أحمد العوضي،إلى أن سيناء شهدت خلال السنوات الماضية طفرة تنموية غير مسبوقة، تمثل عبورًا جديدًا نحو البناء والتعمير، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز دعائم الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن أبناء سيناء كان لهم عبر التاريخ دور وطني أصيل في الدفاع عن أرض الفيروز.

وأوضح النائب الأول  لحماة الوطن، أن القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في تغيير واقع الحياة في سيناء بعد عقود من التهميش، بالتوازي مع جهود الدولة الحاسمة في القضاء على الإرهاب، من خلال تنفيذ مشروعات قومية عملاقة تؤكد أن سيناء ستظل جزءًا لا يتجزأ من تراب الوطن، وأن الدولة ماضية في تنميتها ولن تفرط في شبر واحد منها.

وأضاف أن رجال القوات المسلحة سطروا بدمائهم الزكية صفحات مضيئة في تاريخ الوطنية المصرية، مقدمين أروع صور التضحية والفداء، بما يعكس أسمى معاني الولاء والانتماء للوطن، مؤكدًا أن ذكراهم ستظل خالدة في قلوب المصريين بكل فخر واعتزاز.

واختتم العوضي بيانه بتوجيه تحية إجلال وتقدير لشهداء وأبطال القوات المسلحة، داعيًا المولي العلي القدير أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن بمزيد من التقدم والازدهار.. تحيا مصر دائمًا وأبدًا.

