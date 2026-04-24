اليوم.. ثقافة المنيا تنظم احتفالات فنية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

ينظم فرع ثقافة المنيا احتفالات فنية بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء تحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا،اليوم الجمعة الموافق 24 أبريل وغدا السبت 25 أبريل، وذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وفي إطار الاحتفاء بالمناسبات الوطنية وتعزيز الأنشطة الثقافية والفنية.

وتنطلق أولى فعاليات الاحتفال مساء اليوم الجمعة الموافق 24 أبريل، في تمام الساعة السابعة مساءً بالنادي الرياضي بمدينة المنيا الجديدة، حيث يتضمن الحفل عرض فرقة كورال أطفال المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلي.

كما تتواصل الاحتفالات مساء غدٍ السبت الموافق 25 أبريل في تمام الساعة السابعة مساءً، من خلال عرض فرقة المنيا للموسيقى العربية بقيادة الفنان بليغ حمدي بنادي المنيا الرياضي، إلى جانب عرض فرقة المنيا للفنون الشعبية بقيادة المدرب سيد توني بنادي المنيا الرياضي، بالإضافة إلى عرض فرقة ملوي للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمد شحاتة بنادي ملوي الرياضي.

وتدعو محافظة المنيا جميع أبناء المحافظة إلى حضور هذه الأمسيات الوطنية والفنية المجانية، وذلك في إطار الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وبث روح الانتماء والفخر بتاريخ الوطن، وترسيخ الوعي الثقافي والفني لدى المواطنين، وإتاحة الأنشطة الثقافية والفنية لكافة فئات المجتمع.

