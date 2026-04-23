منح تصريح مؤقت لأصحاب المحال العامة في التقديم على منظومة التراخيص بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بدء تنفيذ قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و البيئة بشأن منح “تصريح مؤقت” لأصحاب المحال العامة والأنشطة التجارية الراغبين في التقديم على منظومة التراخيص، وذلك خلال أسبوع من تاريخ التقديم، بما يسمح لهم بمزاولة النشاط لحين استيفاء باقي موافقات الجهات المعنية بالترخيص.

وأكد المحافظ أن التصريح المؤقت سيصدر في صورة حديثة تتضمن QR Code، بما يسهم في تسهيل إجراءات الفحص والمتابعة والتحقق من البيانات، مشيرًا إلى أن منح التصريح يأتي مع الالتزام الكامل بالاشتراطات والضوابط المنظمة لكل نشاط، بما يضمن انتظام العمل والحفاظ على السلامة العامة.

وأوضح اللواء كدواني أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجهات المختصة على تيسير الإجراءات أمام المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، ودعم المشروعات التجارية والخدمية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.

وشدد محافظ المنيا على ضرورة استمرار التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية المختصة ومنظومة التراخيص بالمراكز والمدن، والعمل على تذليل أية معوقات قد تواجه المواطنين، إلى جانب تكثيف جهود التوعية بأهمية تقنين أوضاع المحال العامة والاستفادة من التسهيلات المقدمة، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.

وتهيب محافظة المنيا بجميع أصحاب المحال العامة والأنشطة التجارية الحاصلين على التصريح المؤقت بسرعة استيفاء المستندات المطلوبة والحصول على الموافقات النهائية من الجهات المختصة خلال المدد المحددة، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وضمان استمرار مزاولة النشاط بشكل رسمي ومنظم.