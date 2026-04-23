ضبط 1.5 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنيا

شدّد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية والغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتصدي لكافة صور المخالفات، وضبط الأسواق، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار، وبتوجيهات المحافظ، تواصل الأجهزة التنفيذية جهودها المكثفة من خلال اللجنة العامة برئاسة اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، لإحكام الرقابة على المحال العامة، حيث تم تنفيذ حملة تفتيشية موسعة بمركز بني مزار، بمشاركة إدارات تفتيش تراخيص المحال العامة، والتنظيم والإشغالات، وهيئة سلامة الغذاء، وإدارة التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من طن ونصف من الكبدة البلدي غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب كميات من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، بالإضافة إلى ضبط 150 لتر سولار بدون فواتير، حيث تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة مفتش التموين، وبناءً على تقرير الطب البيطري، لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 28 محضرًا متنوعًا، تضمنت مخالفات ذبح خارج السلخانة، وعدم وجود شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، ونقص وزن الخبز، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم نظافة أدوات العجين.

