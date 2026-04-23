ضبط 277 كيلو لحوم ومنتجات غذائية خلال حملات رقابية مكثفة بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمجازر ومنافذ بيع اللحوم، ومن جانبها واصلـت مديرية الطب البيطري جهودها المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وسليم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين.

وأعلن الدكتور رمضان توفيق كامل، مدير عام مديرية الطب البيطري، ضبط 277 كيلوجرامًا من اللحوم ومنتجاتها خلال الأسبوع الماضي، تنوعت بين لحوم بلدية، وكبدة مجمدة، ومصنعات، ولحوم مجمدة، ودواجن وأسماك، إلى جانب دهون ومخلفات.

وأوضح أن الكميات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بلغت 67 كيلوجرامًا، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، فيما بلغت الكميات المضبوطة في مخالفات أخرى 210 كيلوجرامات، مع سحب عينات من بعض المضبوطات وإرسالها للمعامل المختصة للتأكد من مدى صلاحيتها.

وأضاف أن الحملات أسفرت كذلك عن تحرير 31 محضرًا متنوعًا، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش والتلاعب، مؤكدًا استمرار الحملات التفتيشية بجميع مراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفات وحماية المواطنين.

