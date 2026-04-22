محافظ المنيا يتفقد الأعمال الإنشائية لمستشفي جامعة دارية بطاقة 200 سرير

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، يرافقه الأستاذ الدكتور شريف رفعت، رئيس جامعة دراية، الأعمال الإنشائية لمشروع مستشفى جامعة “دراية” بمدينة المنيا الجديدة، وذلك للوقوف على معدلات الإنجاز وضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد لدخول المشروع الخدمة، ليكون صرحًا طبيًا جديدًا يخدم أبناء المحافظة.

رافق المحافظ خلال جولته الأستاذة الدكتورة سوزي عويضة، عميد كلية الطب بالجامعة، والدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والدكتورة مروة إسماعيل وكيل المديرية.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من الدكتور فايق الكاشف، المهندس الاستشاري لجامعة دراية، حول المخطط العام للمستشفى، المقام على مساحة 35 ألف متر مربع، ويتكون من أربعة طوابق بطاقة استيعابية تبلغ 200 سرير، ويضم أقسامًا متطورة للطوارئ والأشعة وكافة التخصصات الطبية الحيوية، حيث تم تصميمه وفقًا لأحدث معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، تمهيدًا لانضمامه لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

كما أعلنت إدارة الجامعة خلال الجولة البدء في توريد وتركيب الأجهزة الطبية المتعاقد عليها فور الانتهاء من التشطيبات، تمهيدًا لانطلاق التشغيل التجريبي خلال ستة أشهر.

وأكد اللواء عماد كدواني أن هذا المشروع يتجاوز كونه منشأة جامعية ليصبح إضافة استراتيجية كبرى للمنظومة الصحية الوطنية، مشيرًا إلى أن مستشفى جامعة دراية يجسد النموذج الأمثل لما يجب أن تكون عليه المؤسسات التعليمية في دعم رؤية الدولة مصر 2030.

وأشار محافظ المنيا إلى أن التزام الجامعة بمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية منذ وضع حجر الأساس يضعها في مقدمة الصروح الجاهزة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما يضمن تقديم خدمة طبية تليق بكرامة المواطن المنياوي، وتساهم بفاعلية في تخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية والمركزية، مؤكدًا أن المحافظة تقدم كامل دعمها لهذه المشروعات التي تتبنى مفهوم الرعاية الصحية المتكاملة.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور شريف رفعت، رئيس الجامعة، أن المستشفى هو ثمرة استراتيجية الجامعة الهادفة إلى خلق تكامل بين التعليم الطبي والخدمة المجتمعية، مشيرًا إلى أن الانضمام المرتقب لمنظومة التأمين الصحي الشامل يمثل التزامًا أخلاقيًا ووطنيًا.

وأضاف أن الجامعة تستهدف توفير صرح طبي يعمل بأحدث البروتوكولات العالمية، ليكون ذراعًا قويًا للدولة في توفير التغطية الصحية الشاملة، وبما يضمن تخريج كوادر طبية قادرة على قيادة مستقبل الطب في مصر.

مركز تعليمي وعلاجي 

واختُتمت الجولة بتأكيد إدارة الجامعة أن المستشفى تم تصميمه ليكون مركزًا تعليميًا وعلاجيًا متطورًا، يجمع بين الدقة الأكاديمية والمسؤولية المجتمعية، ليكون منارة طبية جديدة في قلب صعيد مصر.
 

