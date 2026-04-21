محافظ المنيا: افتتاح مستشفى الصحة الإنجابية بمطاي خلال أيام

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، النائب طاهر فتح الباب عضو مجلس الشيوخ، لبحث عدد من المطالب الجماهيرية والخدمية الخاصة بأهالي مركز مطاي، وذلك في إطار حرص المحافظة على التواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والاستجابة لاحتياجات المواطنين.

استعرض النائب عددًا من المطالب العامة ذات الأثر المجتمعي لخدمة أهالي دائرته بمركز مطاي، حيث وافق المحافظ على إدراج رصف طريق 242 ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، بما يسهم في خدمة أكثر من 200 ألف نسمة من أهالي مطاي والقرى المجاورة، إلى جانب الحد من الحوادث وتحسين مستوى السلامة المرورية.

وخلال اللقاء، أعلن المحافظ افتتاح مستشفى الصحة الإنجابية بمطاي، الأسبوع القادم ، أحد المنشآت الصحية التي تقدم الخدمات الطبية وتوفر رعاية صحية أفضل للأهالي، كما وافق اللواء كدوانى على دراسة تخصيص عدد من الأراضي بمركز مطاي لإقامة وحدات صحية جديدة.

وشهد اللقاء أيضًا مناقشة إمكانية الإسراع في حل مشكلة الحيز العمراني بمركز مطاي، بما يتيح فرصًا للتوسع العمراني المنظم، ويدعم جهود الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، ومنها الصرف الصحي وتوصيل الغاز الطبيعي للمناطق المستهدفة.

وأكد محافظ المنيا استمرار المحافظة في تلبية احتياجات المواطنين ودعم خطط التنمية بمختلف المراكز، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بهدف تسريع وتيرة التنمية وتحقيق الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، من أجل تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

