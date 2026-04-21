قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفع أجهزة التنفس | تطورات في حالة هاني شاكر الصحية بفرنسا
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 27
البترول : ضبط 400 ألف لتر بنزين وسولار بـ 4 محافظات قبل بيعها سوق سوداء
الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي إيراني .. وطهران تندد : اتهامات بلا أساس
وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ المنيا: افتتاح مستشفى الصحة الإنجابية بمطاي خلال أيام

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
ايمن رياض

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، النائب طاهر فتح الباب عضو مجلس الشيوخ، لبحث عدد من المطالب الجماهيرية والخدمية الخاصة بأهالي مركز مطاي، وذلك في إطار حرص المحافظة على التواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والاستجابة لاحتياجات المواطنين.

استعرض النائب عددًا من المطالب العامة ذات الأثر المجتمعي لخدمة أهالي دائرته بمركز مطاي، حيث وافق المحافظ على إدراج رصف طريق 242 ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، بما يسهم في خدمة أكثر من 200 ألف نسمة من أهالي مطاي والقرى المجاورة، إلى جانب الحد من الحوادث وتحسين مستوى السلامة المرورية.

وخلال اللقاء، أعلن المحافظ افتتاح مستشفى الصحة الإنجابية بمطاي، الأسبوع القادم ، أحد المنشآت الصحية التي تقدم الخدمات الطبية وتوفر رعاية صحية أفضل للأهالي، كما وافق اللواء كدوانى على دراسة تخصيص عدد من الأراضي بمركز مطاي لإقامة وحدات صحية جديدة.

وشهد اللقاء أيضًا مناقشة إمكانية الإسراع في حل مشكلة الحيز العمراني بمركز مطاي، بما يتيح فرصًا للتوسع العمراني المنظم، ويدعم جهود الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، ومنها الصرف الصحي وتوصيل الغاز الطبيعي للمناطق المستهدفة.

وأكد محافظ المنيا استمرار المحافظة في تلبية احتياجات المواطنين ودعم خطط التنمية بمختلف المراكز، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بهدف تسريع وتيرة التنمية وتحقيق الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، من أجل تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.
 

المنيا محافظ المنيا مطاي افتتاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد