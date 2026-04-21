الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

تخدم 7 ملايين مواطن.. توقيع عقود تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل بالمنيا

محافظ المنيا خلال توقيع البروتوكول
ايمن رياض

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا وفد من الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل  برئاسة الدكتور ايهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتامين الصحى الشامل في خطوة استراتيجية تمهيداً لانطلاق منظومة التامين الصحى الشامل بالمحافظة وتوفير رعاية صحية متكاملة تخدم نحو 7 ملايين مواطن.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد جبر نائب المحافظ ، اللواء أ.ح احمد جميل السكرتير المساعد،و الدكتور أيمن محمد حسانين ، نائب رئيس الجامعة، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور حسام الدين شوقي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور إيهاب رفعت عميد كلية الطب ، الدكتور محمد طارق عبد القادر، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة والدكتور عمرو القاضى مدير عام الهيئة العامة للتأمين الصحى بالمنيا، وعدد من قيادات الهيئة.

وخلال اللقاء، تم توقيع اتفاق تقديم الخدمة بين الهيئة ومجموعة من الصروح الطبية الجامعية والخاصة شملت المستشفيات الجامعية الحاصلة على الاعتماد، وهي: مستشفى جراحات العيون ، مستشفى الكبد والجهاز الهضمي، مستشفى أمراض الكلى والمسالك، المستشفى الثلاثي الجامعي، بالإضافة إلى مركز "جنيدي" للرمد، وصيدليتي (دكتور مينا فتحي، ودكتور جون) من القطاع الخاص.

وقع العقود من جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، ومن جامعة المنيا كلُ من: الدكتور أحمد ناجي صالح مدير مستشفى الثلاثي الجامعي، والدكتور مصطفى السيد مدير مستشفى الكبد والجهاز الهضمي، والدكتور احمد عبد الرؤوف مدير مستشفى جراحات العيون الجامعي، والدكتور مصطفى مجدي مدير مستشفى أمراض الكلى والمسالك الجامعي.

من جانبه، أكد محافظ المنيا، أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل "نقلة نوعية" تاريخية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء عروس الصعيد، بما يضمن لهم حياة كريمة وآمنة ويحقق مبادئ العدالة الاجتماعية، مشدداً على التزامه الكامل بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي وتسخير كافة إمكانيات المحافظة، مع تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجهات المعنية، لضمان إرساء قواعد المنظومة ونجاحها بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

و أشار اللواء كدواني إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة للتجهيزات النهائية في المنشآت الطبية تضع نصب أعينها الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة لما يقرب من 7 ملايين مواطن، مؤكداً أن المنظومة ستعمل على دمج وتطوير الأداء في القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء، بما يضمن توفير رعاية طبية متكاملة وشاملة تليق بتطلعات المواطن المنياوي.

واكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن انضمام المستشفيات الجامعية لمنظومة التأمين الصحي الشامل يعكس دور الجامعة في تقديم خدمات طبية تخصصية متطورة، مشيراً إلى أن الجامعة سخرت كافة إمكانياتها البشرية من الكوادر الطبية المؤهلة، والبنية التحتية المتطورة من صروح طبية متخصصة، لتكون ركيزة أساسية في نجاح المنظومة داخل المحافظة.

وشدد فرحات على أن توقيع هذه العقود يجسد التكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة، مؤكداً التزام المستشفيات الجامعية بتطبيق أعلى معايير الجودة الطبية لضمان تقديم رعاية تليق بأبناء محافظة المنيا.

وخلال كلمته، ثمن الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الجهود الملموسة التي تبذلها محافظة المنيا لدعم المنظومة الجديدة وجذب استثمارات واعدة في القطاع الصحي، مؤكداً أن الهدف المحوري هو تقديم خدمة طبية متطورة تليق بالمواطن المصري، بما يعزز من استقرار المنظومة الصحية ويحقق أعلى معدلات الرضا لدى المستفيدين.

وأعرب نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن بالغ اهتمامه بانضمام محافظة المنيا إلى محافظات المرحلة الثانية من المنظومة، مؤكداً أن الهيئة تضع الكثافة السكانية الكبيرة للمحافظة كأولوية قصوى في خططها لتوفير الرعاية الصحية التي يستحقها الأهالي، معتبراً ذلك هو التحدي الحقيقي الذي تسعى الدولة لتجاوزه بنجاح.

كما لفت دكتور ايهاب أبو عيش إلى تحقيق المنظومة لنسب تسجيل قياسية بلغت  86 % في محافظات المرحلة الأولى، مشدداً على أن استدامة وامتداد الخدمة في كافة أنحاء المنيا يرتكز على شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص كجزء أصيل من مقدمي الخدمة بنسبة تصل إلى 33%، مما يضمن تنوع الخيارات العلاجية وتحقيق أعلى معايير الجودة والرضا للمواطنين.

وأوضح أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي نظام تكافلي اجتماعي بامتياز، تلتزم فيه الدولة بتوفير الرعاية والعلاج لكل مواطن يحمل رقماً قومياً وفق معايير الجودة العالمية والحماية المالية؛ حيث تتيح المنظومة حزمة خدمات طبية واسعة تصل إلى 3500 خدمة متنوعة، وأكثر من 4500 صنف دواء، مشدداً على أن الدولة تضع ملف "غير القادرين" على رأس أولوياتها بتحمل أعبائهم بالكامل وفقاً لمحددات القانون، لضمان وصول الخدمة إلى كافة فئات المجتمع دون تمييز وبأعلى مستويات الكفاءة.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية؛ حيث أهدى الدكتور إيهاب أبو عيش درع الهيئة للمحافظ تقديراً لجهوده في خدمة أبناء المحافظة ، وبادله اللواء كدواني بدرع المحافظة تكريماً لدور الهيئة في الارتقاء بالمنظومة الصحية.

شهد التوقيع الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مقدمي الخدمة، كريم شهاب ، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والاتصال، إبراهيم الطيب ، المستشار الإعلامي للهيئة.

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
الذباب
مهرجان كان 79
عادات يومية تدمر جسمك بصمت
