الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بيطري المنيا: تحصين 186 ألفًا و251 رأس ماشية ضمن الحملة الاستثنائية ضد الحمى القلاعية

ايمن رياض

اعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الانتهاء من تحصين 186 ألفًا و251 رأس ماشية بمختلف مراكز المحافظة، ضمن فعاليات الحملة القومية الاستثنائية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والأمراض الوبائية، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأكد المحافظ أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على حماية الثروة الحيوانية باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، مشددًا على استمرار تقديم الدعم الكامل للقطاع البيطري، وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من التحصينات والوصول إلى أعلى معدلات تغطية ممكنة بجميع قرى ومراكز المحافظة.

وأشار اللواء عماد كدواني إلى أهمية التوعية المستمرة للمربين بضرورة الالتزام بالتحصينات الدورية والإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه، بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض والحفاظ على صحة الماشية وزيادة إنتاجيتها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أطلقت الحملة الاستثنائية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، بهدف الحد من انتشار الأمراض الوبائية والحفاظ على صحة وسلامة الماشية، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز ولجان التحصين، لتقديم الدعم اللازم لفرق التحصين البيطرية وضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها.

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللية الضاني؟ مفاجآت صادمة يحذر منها الأطباء

أعراض نقص فيتامين B12 الذي يتسبب في صداع شديد الألم

