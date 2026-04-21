التفاصيل الكاملة لمصرع 3 أشخاص في تصادم سيارتي نقل ثقيل بصحراوي المنيا

ينشر " صدى البلد" التفاصيل الكاملة لحادث مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتي نقل ثقيل بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا، ونقل الجثث إلى مشرحة المستشفى، ومحضر الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بالأسمنت وأخرى وبالقرب من بوابة الرسوم بالطريق الصحراوي الغربي.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة والإسعاف إلى موقع البلاغ، وكشفت المعاينة الأولية تهشم مقدمة السيارتين بالكامل، وتناثر الحموله، مصرع 3 أشخاص في الحال، تم نقل الجثث الثلاث لمشرحة المستشفي.



كما كشفت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي أن سبب وقوع الحادث يرجع إلى السرعة الزائدة ، حيث فقد السائقان السيطرة على مقودي القيادة، مما أدى إلى انحراف الشاحنتين واصطدامهما بقوة، وتم التحفظ على المركبتين تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرير محضر رسمي بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على كامل الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

