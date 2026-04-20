مصرع شخصين في تصادم سيارتين بالصحراوي الغربي بالمنيا

لقي شخصان مصرعهما في حادث تصادم م بين سيارتي نقل ثقيل بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا، تم نقلهما للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين شاحنتين بعد كارتة المنيا بنحو كيلو متر واحد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وضباط مباحث مركز شرطة المنيا إلى موقع البلاغ، لمتابعة تداعيات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين وقوع تصادم بين التريلتين، ما أسفر عن مصرع شخصين في الحال. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كوتواصل الجهات المختصة جهودها لكشف ملابسات وأسباب وقوع الحادث، فيما تم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.