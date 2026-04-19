محافظ المنيا يعلن استلام 9 آلاف طن قمح في مستهل موسم حصاد 2026

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، استلام شون وصوامع المحافظة 9 آلاف طن و749 كيلوجراما منذ بدء موسم توريد محصول القمح لعام 2026 فى منتصف أبريل الجارى وحتى الآن، وذلك من خلال 42 موقعاً موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بجميع الضوابط والقواعد المنظمة لعملية التوريد، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتأمين مخزون استراتيجي من القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

كما أكد كدواني أهمية متابعة حالة التخزين داخل الشون والصوامع بدقة، مع تسهيل إجراءات التوريد على المزارعين، موجهاً رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين وجميع الأجهزة المعنية لمتابعة سير عمليات التوريد ميدانياً والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المزارعين خلال التسليم.

وأوضح المهندس حلمى الزهرى، وكيل وزارة التموين، أنه تم تشكيل لجان فنية مشتركة من مديرية التموين والجهات المعنية لفحص وتقييم نوعية الأقماح الموردة، وضمان انتظام عملية الاستلام وفق المعايير المعتمدة، مع المتابعة اليومية لحركة التوريد وإعداد التقارير الخاصة بكل موقع لتحقيق المستهدف من الكميات المطلوبة.



